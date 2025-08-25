Una intensa semana de toros... esperando a Morante

Del impacto televisado de David de Miranda en la feria de Málaga a la lección inesperada de Urdiales en la Semana Grande de Bilbao –sustituía a Morante en el Bocho- se han sucedido una serie de hermosos pronunciamientos toreros que han venido a llenar el ancho vacío dejado por una ausencia, la de Morante, que se prometía breve y sigue sin fecha concreta de vuelta. Ya se ha confirmado que este martes tampoco podrá estar en Cuenca y comienzan a cernirse demasiadas dudas sobre su comparecencia en Almería, el próximo jueves, donde es base indiscutible de un ajustado ciclo que se desmoronaría sin su concurso.

Pero Morante está molido, más allá del alcance de la cornada de Pontevedra y los problemas de los drenajes de la herida. El diestro de La Puebla acumulaba una buena tunda de golpes y, sobre todo, el soberano palizón de Marbella –la noche que renovó su reinado sobre los artistas- que llenó de hematomas su pierna izquierda. Se habla vagamente de esas pruebas en La Malvaloca, su finca lebrijana, o Cuvillo pero, en este lunes, a la hora que se publica este repaso, sigue existiendo un hermetismo absoluto sobre el lugar y el día del definitivo retorno del gran mariscal de la temporada.

Llenazos en presencia o en ausencia

En cualquier caso, la sombra de Morante está siendo tan alargada como rentable. Que le pregunten a José María Garzón, que ha pegado un auténtico bolazo taquillero en Málaga al calor del maestro cigarrero sin que pudiera reaparecer en la capital de la Costa del Sol tal y como se había preconizado desde el mismo momento del percance de Pontevedra. La plaza de la Malagueta, por cierto, saldrá de nuevo a concurso. La Diputación no concederá la prórroga contractual al empresario sevillano que retendría las llaves del coso malagueño hasta el 6 de junio de 2026 a las puertas del 150 aniversario del histórico recinto inaugurado por Lagartijo el 11 de junio de 1876.

La decisión ha asombrado al mundillo taurino, máxime si hablamos del esplendor artístico y económico de la recentísima feria de agosto que refuerza a Garzón para pedir esa prórroga. El director de Asuntos Taurinos de la Diputación de Málaga, Borja Ortiz, señalaba en un programa local de televisión –declaraciones recogidas por la web Málaga Taurina- que Garzón había llegado a pedir en años anteriores la rescisión del contrato y hasta la devolución del aval aduciendo pérdidas, desequilibrios económicos… que ahora son esgrimidos por la propia corporación provincial para redactar un nuevo pliego al que tendría que concursar de nuevo el empresario sevillano para seguir al frente del coso malagueño. Pero ése no es principal frente que espera al gerente de Lances de Futuro con la conclusión de la temporada…

Más acontecimientos…

Habíamos empezado hablando de pronunciamientos. Sin salir de Málaga hay que consignar la impactante actuación de David de Miranda, amplificada para el gran público gracias a la providencial concurso de las cámaras de Canal Sur que afianzan su presencia en los grandes escenarios más allá de los ciclos promocionales. La cadena autonómica, por cierto, estará presente en Sevilla por San Miguel. Pero hay que volver a la figura emergente de David de Miranda, lanzada a la primera plana tras su Puerta del Príncipe de Sevilla.

El diestro de Trigueros –uno de los toreros amparados por la estrategia de Roca Rey de abrir sus carteles- ya es una seria opción para entrar en el circuito de las ferias siendo fiel a su más genuina personalidad, eslabón perdido en el camino entre el ojedismo y el tomasismo que asombró al público malagueño y la ancha parroquia televisiva, que muestra su fortaleza en los niveles de audiencia.

Roca Rey refuerza su mando y rescata la primacía de Bilbao

No fue el único acontecimiento de la feria de Málaga que también vio salir triunfante a un incontestable y enrachado Daniel Luque, a Emilio de Justo, Ventura… en un ciclo que había desplazado a la flor y nata de la prensa taurina desde el destino habitual, las arenas cenicientas de Bilbao, a la luminosa costa mediterránea. El destino quiso que, contra todo pronóstico, la Semana Grande bilbaína recuperara parte de su músculo a pesar de la reducción de su metraje, la escasa apuesta de su empresa y la larga decadencia de su vieja afición.

Pero el público -volvió a recuperar muchos de los escaños que habían quedado vacíos estos años y asistió, sobre todo, al grandioso golpe en la mesa de Roca Rey en el último gran puerto de montaña de una temporada en la que ha sido cuestionado y ha empezado a sentir el hartazgo del gran público. El peso de la púrpura, lo llaman… A la vez que el peruano reforzaba su papel de primera figura, realzaba también la importancia taurina del coso del Bocho que puede y debe recuperar su primacía si sus gestores están a la altura de las circunstancias.

A Bilbao acudió, ya lo hemos dicho, el veteranísimo diestro riojano Diego Urdiales. Lo hizo sustituyendo a Morante para cuajar una de las más hermosas faenas del verano taurino pero en la cima del gran ciclo bilbaíno hay que consignar el indulto de un boyante toro de La Quinta, el primero de la historia del coso vasco. Borja Jiménez fue el catalizador del perdón de esa vida, volviendo a encontrar en el Bocho el mejor aval de excelente momento. No deja de ser una hermosa fábula: si un victorino llamado Paquecreas le lanzó a las ferias en el otoño de 2023, un buendía de los Martínez-Conradi llamado Tapabocas confirma su primacía profesional.

Ha sido una intensa y feliz semana taurina que ha enjugado la ausencia de Morante. Le esperan como agua de mayo en Cuenca, Almería… pero mientras tanto se llenan las plazas y se palpa el entusiasmo de un público creciente y juvenil con ganas de vivir una fiesta que muestra su fortaleza a pesar de las miserias de algunos de sus gestores. Los billetes se agotan aquí y allí mientras debe consolidarse esa generación de nuevos matadores que tendría que obrar de caldo de cultivo para un nuevo ramillete de figuras.