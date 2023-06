SO/Sotogrande arranca la temporada con nuevas y exclusivas experiencias

S O/ Sotogrande SPA & Golf Resort, el establecimiento hotelero de cinco estrellas ubicado en esta exclusiva zona residencial, da el pistoletazo de salida a la temporada presentando su selecta oferta de ocio y gastronomía pensada para familias y parejas que quieran disfrutar del verano desde este paraíso gaditano, rodeado de vegetación y con imponentes vistas al mar.

La oferta gastronómica de SO/Sotogrande se amplía dando la bienvenida a dos nuevos espacios: Marxa, su chiringuito grill situado junto a la espectacular infinity pool, que pretende ser el lugar de tardeo para huéspedes y residentes y llenar de sabor y color la escena gaditana, y Rocío Garden, pensado para disfrutar de sofisticados bocados y burbujas en las noches de verano.

Como novedad, su restaurante más gastronómico, Cortijo Santa María 1962, ofrecerá desde el 15 de julio al 20 de agosto un menú diseñado por el chef francés Nicolas Isnard (*Michelin) que junto a su socio David Le Comte, logró poner a su restaurante L´Auberge de la Charme en la constelación de las estrellas Michelin. Paralelamente, Ixo Tapas & Bar y Society Club House, se suman a la propuesta culinaria del hotel para degustar los meses de verano con los cinco sentidos.

Y todo ello en un ambiente en el que no falta la música en directo ni los planes de ocio. Como novedad para este año, el resort organiza los días 15 y 29 de julio y 26 de agosto sus Candlelight Concerts, poniendo a disposición de clientes y público local los mejores acústicos bajo la luz de la luna.

Para aquellos que quieran cuidarse y mimarse durante las vacaciones, el resort cuenta con su Wellness Club Sotogrande, más de 2.800 m2 de instalaciones donde sus distintos tratamientos junto con sus clases dirigidas de yoga, Chi Kung, y AquaGym, logran sumergir a quienes lo visitan en un estado de paz y relajación.

A esta amplia propuesta de bienestar se le suma SICLO x SO/ Sotogrande SPA & Golf, la famosa modalidad de ciclismo indoor al aire libre que se impartirá en sus jardines durante el mes de agosto. Los clientes del resort de cinco estrellas también tendrán acceso durante la temporada estival a marcas de lujo Made In Spain en la boutique del SPA como Victoria Cimadevilla, Maria Lamadrid, Dolores Cortés, All We Love, Oribe Hair Care, entre otras. Además, a esta oferta se le suma un Pop-UP Del Páramo Joyas Vintage en el mes de agosto, y el desfile de moda flamenca Cabalgando entre Costuras donde se fusiona moda y arte ecuestre.

En definitiva, una propuesta variada para exprimir el verano desde este destino de ensueño que, además, está de celebración conmemorando su 60 aniversario y organizando un sinfín de exclusivas actividades y eventos.