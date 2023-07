Escapada para disfrutar de la playa de otra manera

Con el termómetro al alza, quién puede evitar pasarse la semana repasando la lista de playas para decidir a qué rincón de la costa vamos a salir corriendo en cuanto podamos. La lista es larga, así que hay que poner sobre la mesa los valores añadidos de cada una… personalmente, ni por esas conseguía reducirla. Y digo conseguía porque, aunque el verano no ha hecho más que empezar, no he tardado en toparme con el summun de los destinos de costa para este 2023. Estés donde estés, cierra los ojos y sueña.

La playa de La Barrosa es siempre un acierto. Desde la Torre del Puerco y alternando la mirada entre el castillo de Sancti-Petri y Torre Bermeja, la orilla es tuya. Fui anotando novedades hasta llegar a los pies de los acantilados que marcan el momento de volver. Pero me resistía a girarme y la escalera de acceso al Atenas Playa me invitaba a alargar el paseo con un merecido descanso en esa envidiable atalaya.

Rozar el cielo

La música va llenado tu cuerpo al mismo ritmo con que sumas escalones a tus pasos. Estoy convencida de que las famosas “musas” tienen un papel más que decorativo en este escenario. Llegar a esa terraza es casi como alcanzar el cielo. El estigmatizado viento de levante se ha ido dejándonos una clama densa que la brisa del mar hace agradable. Los cubitos de hielo suenan en el vaso y por más que quiero cerrar los ojos sintiendo el frío bajar por la garganta, no puedo. Tengo a mis pies ocho kilómetros de una playa inigualable y la vista a la inversa, del castillo a la Torre del Puerco, es hipnótica. No es que vaya a descansar, es que me voy a regalar el día. Aún no ha entrado el mes de julio y hay mesa para dos, sólo hay que elegir entre interior o terraza. Cualquiera de las dos opciones es acertada, productos frescos, elaboración impecable y mejor servicio. Lo que me rodeaba me llenaba y cada vez me atraía más la idea de dejar pasar la tarde en el Chill Out viendo cómo el cielo iba cargándose de colores.

Primer Beach Club de la provincia

Pero aún tenía que llegar la sorpresa del verano. A nuestra sobremesa se unieron unos amigos que no tenían en mente la misma idea que yo. Alguien me cogió de la mano y me llevó a lo más… más. Si la terraza que dejaba a mi espalda me encandilaba, lo que se abría ante mí me ha enamorado: el nuevo Atenas Beach Club, el primero de provincia que llega marcando un nivel difícil de superar. Una piscina en las alturas desde la que seguir disfrutando de las mejores vistas, con tumbonas acuáticas, camas balinesas, hamacas, sofás, cócteles, aperitivos, buena música y otro restaurante. Sólo una cosa logró sacarme de allí: el sonido del Sunset Ritual desde el Chill Out. Pero prometo volver.

Un consejo: reserva. Y algo importante: un gran parking privado.