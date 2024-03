Dónde comer las mejores torrijas en Andalucía

Es llegar la Semana Santa y entrarnos unas ganas de comer torrijas en Andalucía... ¿Verdad? Es por ello que hemos decidido dar un paseo por la Andalucía más 'torrijera' y lugares donde comer algunas de las más deliciosas.

Cakes and Go, Sevilla

Ganadores del mejor roscón de reyes de 2024 en Sevilla, los pasteleros de Cakes and Go no defraudan y ofrecen algunas de las mejores torrijas que vayamos a poder probar este año… si las bullas nos dejan. Tienen, por supuesto, las clásicas de miel, de plátano y dulce de leche, con mermelada de fresas con fresas naturales, de yema tostada, azúcar y canela, de pistacho, galleta Lotus, nutella, crema de cacahuete... en fin, ¿será por torrijas?

Restaurante Balausta, Hotel Palacio Solecio, Málaga

Un restaurante, situado dentro de un palacio andaluz, cuya carta ofrece, dentro de sus postres, una torrija que fue considerada de las mejores del país. Su torrija es de pan brioche, sopa de almendras tostadas y helado de leche fresca. Quizás no sea la opción más económica de la lista, pero si quieres probar un pedacito de cielo, acude en busca de esta torrija.

Dulce Ángel, Granada

Si Granada es famosa por algo, además de por su Alhambra, es, claro, por su gastronomía. Y dentro de ella, la repostería ocupa un lugar privilegiado, con dulces tan ricos como los piononos. Las torrijas también tienen mucha fama en la provincia, y una de las mejores que podemos probar la encontramos en Dulce Ángel, una pastelería que podemos encontrar en pleno centro de Granada y la que suele haber lugar para propuestas de torrijas más innovadoras, como las torrijas al vino de Málaga con pionono o la torrija brioche con azúcar canela. Si vamos a Granada en Semana Santa y no nos tomamos aquí una torrija, al parecer, estamos cometiendo pecado mortal.

Confitería Capri, Almería

Nuestros compañeros del Diario de Almería reconocían la estupenda labor de la confitería almeriense Capri, un establecimiento que llevan endulzando la vida de sus vecinos desde nada menos que el año 1940. Situada en el Paseo de Almería, frente al Paseo Marítimo, aquí también vas a poder encontrar una buena variedad de torrijas.

La Cremita de Sancti Petri, Chiclana, Cádiz

Según el sitio Cosas de Comé, y recogiendo una recomendación del tapatólogo Víctor Palacios, se recomienda mucho la torrija de la Cremita en Chiclana, un local que apuesta por la repostería de extrema calidad. Palacios asegura que esta torrija “es de tipo o estilo mixto de leche y vino, con canela y baño de miel. Textura y calidad de pan muy buena, jugosa y con un grado de dulzor óptimo y no empalaga".