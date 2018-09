Ciencia para todos los públicos en Jot Down de la US

La Universidad de Sevilla y la revista Jot Down organizan por quinto año consecutivo el evento ‘Ciencia Jot Down 2018. La ciencia es cultura’, un encuentro de divulgación científica que en la pasada edición contó con la participación de más de 100 personas y que este año vuelve a presentar en cartel a prestigiosos expertos de la comunicación social de la ciencia. Además, la cita contará en primicia con la presentación pública de una forma geométrica que no estaba descrita hasta ahora, el escutoide. Los investigadores del Departamento de Biología Celular de la Universidad de Sevilla y del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) que han descubierto estas estructuras aseguran que “son la solución que ha encontrado la Naturaleza para doblar y curvar las células que recubren las superficies de muchos órganos”.

Ciencia Jot Down 2018 se celebrará los días 21 y 22 de septiembre en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS), situado en la calle Madre de Dios. El evento permitirá hablar de ciencia en tono distendido y asequible para todos los públicos y escuchar a algunos de los mejores divulgadores científicos de este país. Para ello, reunirá a expertos en divulgación científica de España, investigadores, alumnos y aficionados a la ciencia. Otra de las novedades de esta edición será la participación de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la US en la mesa redonda ‘Destinatarios y evaluación de las actividades de divulgación científica’

El viernes 21 a las 12 de la mañana dará comienzo este encuentro con la presentación de los escutoides por Luisma Escudero, líder del equipo y otros cuatro investigadores de la Universidad de Sevilla autores del estudio.

Aunque no es necesaria la inscripción para asistir a las jornadas, se ha habilitado una Fila 0 para todo aquel que quiera contribuir de forma especial en el evento. La cuota mínima para dicha Fila 0 es de 50 € e incluye varios libros y revistas por dicho valor, así como la asistencia a la cena del viernes 17. Las personas que deseen adquirir una localidad de fila 0 deben indicarlo en el formulario de inscripción.

“Estamos convencidos de que es necesario acercar la ciencia a la sociedad, la ciencia es parte de la cultura y un pueblo mejor informado es un pueblo más libre, a eso se le suma que las naciones que más invierten en ciencia, a medio plazo obtienen una clara compensación por dicha inversión”, afirman los organizadores.

Durante este evento se entregarán además los Premios Donostia International Physics Center (DIPC) de divulgación científica y se presentará el vídeo promocional de la próxima edición de la Noche Europea de l@s Investigador@s de Sevilla, que tendrá lugar el viernes 28 de septiembre.

Esta actividad cuenta con financiación de la acción III.3. Ayudas para actividades divulgación científica del VI Plan Propio de Investigación y Transferencia de la Universidad de Sevilla.