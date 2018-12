La Universidad de Sevilla y Aborgase crean la Cátedra de Gestión de Residuos en la Economía Circular

La Universidad de Sevilla y Aborgase han creado la Cátedra de Gestión de Residuos en la Economía Circular, lo que implica la consolidación del trabajo en equipo que ambas instituciones venían ya realizando.

Esta nueva cátedra de la US, cuyo acuerdo lo han firmado el rector, Miguel Ángel Castro, y el consejero delegado de Aborgase, José Caraballo, permitirá la promoción de actividades docentes, de investigación y divulgación que estudien la realidad, problemática y perspectivas de la gestión de los residuos, desde todos los puntos de vista que se estimen relevantes en el ámbito de la sostenibilidad en general, y la economía circular en particular.

De este modo, al amparo de la cátedra se desarrollarán programas formativos y tareas de investigación que contribuyan a mejorar la formación en estas materias entre los estudiantes y egresados de la Universidad de Sevilla.

Asimismo, la cátedra prevé la distinción de premios anuales a trabajos de fin de grado y de máster, y a tesis doctorales, así como actividades docentes y de investigación, todas enmarcadas en el ámbito de la economía circular.

La economía circular supone un incremento sustancial en los compromisos de desempeño medioambiental, que ya se ha plasmado en directivas europeas, y que tendrá una enorme repercusión en nuestra sociedad y nuestras economías. En la gestión de residuos, entre otros aspectos, los retos son claros: gestión de biorresiduos, incremento de los ratios de reciclaje, o la valorización energética de los rechazos.

Esta cátedra responde a la importante necesidad de colaboración entre la Universidad y la industria para intensificar los esfuerzos en investigación, difusión y formación, para así afrontar los retos que la economía circular pone encima de la mesa.

Por parte de la Universidad de Sevilla, el Departamento de Ingeniería Química y Ambiental siempre ha sido líder en las tecnologías medioambientales, de sostenibilidad y más en concreto de residuos, impartiendo de hecho una asignatura de Economía Circular y varias de gestión de Residuos en sus programas de Grado y Máster.

Aborgase, dedicado a la gestión de residuos sólidos urbanos mediante el compostaje y el reciclaje en Sevilla y su área metropolitana, es pionero en el sector desde el año 1967. Asimismo, a través de empresas de su grupo participa en todos los pasos de la cadena de la gestión de los residuos, como el compostaje, reciclaje, valorización energética, obra medioambiental o la ingeniería.

Sinergias de cátedras

Durante la firma del acuerdo el rector de la US anunció que se está trabajando para que en 2019 se creen redes y sinergias entre las distintas cátedras de la US, así como una Jornada de Cátedras con el fin de visibilizar el importante trabajo que la US realiza en conectar la institución universitaria con el sector empresarial.