Energías renovables a través de la robótica

Bajo el acrónimo DURABLE, el nombre completo del proyecto es Drones y robots de mantenimiento para el fomento de las energías renovables en el área atlántica. Por primera vez, este proyecto aplicará tecnologías disruptivas aeroespaciales , robóticas , de inspección no destructiva y de fabricación aditiva para resolver los desafíos actuales en la operación y mantenimiento de parques de energía eólica y solar.

Socios del proyecto

Centros tecnológicos/universidades



• Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Avancées – Francia (líder)

• Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC) – España

• Universidad de Sevilla – España

• Lortek S. Coop – España

• Instituto Superior Técnico – Portugal

• Dublin City University – Irlanda

• University of the West of England, Bristol – Reino Unido



Clústeres



• Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) – España

• Clúster Vasco de Energía – España



Socios industriales



• Alerion Technologies – España



Consejo Asesor



• Abengoa Energía – España

• Sociedad para la Transformación Competitiva (SPRI) – España

• Cluster Drones AETOS – Francia

• Agencia IDEA – España