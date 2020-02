Anunciados nuevos juegos de NES y SNES para Nintendo Switch Online

Nintendo ha anunciado los juegos de NES y SNES que los suscriptores del servicio Nintendo Switch Online podrán disfrutar en febrero de 2020. Como de costumbre, se presentan dos listados, uno para el mercado occidental y otro exclusivo para Japón.Vamos a los que nos tocan directamente, puesto que los jugadores occidentales podrán descargar Pop'n TwinBee y Smash Tennis gratis para Super Nintendo, así como Shadow of the Ninja y Eliminator Boat Duel para Nintendo NES. Sin embargo, en Asia, el catálogo incluye Breath of Fire II, Pop'n TwinBee, Atlantis no Nazo y Crystalis.

El año pasado, Nintendo comenzaba a añadir juegos de SNES a la biblioteca Switch Online, pero desde entonces, las publicaciones son esporádicas y han perdido el carácter mensual prometido por el fabricante, que recientemente anunciaba que se está trabajando para introducir nuevos servicios y características al servicio en red.

Esto ha despertado muchos comentarios y cantidad de jugadores esperan la incorporación de juegos desde otras consolas históricas de la factoría, como Game Boy, Nintendo 64 y, quizá, la querida GameCube. Mientras tanto el servicio no deja de recibir nuevos suscriptores y ya se han superado los 15 millones de usuarios activos.