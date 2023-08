'Arena Breakout', 'Delta Force', 'Synced' y más: descubre las novedades del showcase 'Into the Infinite'

Con su evento inaugural Into the Infinite, la editora de videojuegos Level Infinite ha cerrado una noche repleta de novedades que han desfilado presentando sus propuestas más representativas. A continuación, podéis encontrar un pequeño resumen con lo más representativo de una gala con muchos títulos por revisar.

Arena Breakout

En el evento se han revelado materiales que desvelan parte del paquete de contenido que llegará en octubre a la obra de táctica de disparos con la actualización Battle for the Port. Una vez instalado, permitirá a los jugadores combatir en el nuevo mapa Port, hacer frente a Delwin Pan, el nuevo jefe y, para complicar más las cosas, según parece se acerca un huracán.

Assassin’s Creed: Codename Jade

La última incorporación a la franquicia conocida como Assassin’s Creed Jade tampoco ha querido perderse el evento y ha revelado por primera vez en dispositivos móviles las mecánicas de la saga: el sigilo, el parkour y los asesinatos. Si estás interesado en probar ‘Assassin’s Creed Jade’ antes del lanzamiento completo, no está de más recordar que se podrá participar en una segunda fase de beta cerrada que tendrá lugar próximamente.

Delta Force: Hawk Ops

Tras su intensa presentación durante el evento, los espectadores han tenido la oportunidad de conocer a varios miembros del equipo de desarrollo como parte de la introducción a Delta Force: Hawk Ops. Esta nueva entrega de la franquicia promete acercar su estilo de FPS táctico a todos los jugadores de consola, PC y móvil en el momento de su puesta de largo.

Dune: Spice Wars

Shiro Games y Funcom revelaron que el lanzamiento de Dune: Spice Wars llegará en septiembre. Durante el periodo que la entrega ha estado en acceso anticipado, ha recibido numerosas mejoras y actualizaciones, basadas principalmente en los comentarios de su comunidad. De hecho, el equipo de desarrollo está impaciente y muy ilusionado por poner la actualización 1.0 en manos de los jugadores.

GTFO

10 Chambers presentó en primicia el tráiler de la próxima gran actualización de contenidos del shooter cooperativo GTFO: ALT://Rundown 6.0 Destination, que añadirá al juego trece nuevas expediciones de forma gratuita. Cuando llegue la actualización en septiembre tendrá disponibles más de 70 expediciones en total.

Song of Nunu: A League of Legends Story

El director general de Tequila Works, Raúl Rubio, en compañía de Rowan Parker, director creativo de Riot Forge, aprovecharon el espacio del del showcase para presentar un nuevo vídeo de Song of Nunu: A League of Legends Story. La historia que girará en torno a los campeones de League of Legends Willump y Nunu, dos buenos amigos que se embarcan en un viaje a través de las heladas tierras de Freljord, donde se encontrarán con otros campeones legendarios. Su lanzamiento está previsto para otoño de 2023.

Synced

Clark Yang, el director creativo del juego, accedió al escenario para confirmar que la fecha de lanzamiento mundial para el esperado Synced en PC será el 8 de septiembre. Además, se compartió un nuevo tráiler del shooter cooperativo y futurista que también se lanzará en PlayStation 5 Xbox Series X|S en los próximos meses.

Wayfinder

El último tráiler de Airship Syndicate (Ruined King: A Leage of Legends Story) y Digital Extremes, proporcionó más información sobre lo que espera a los jugadores cuando entren en el mundo de Wayfinder y las batallas a las que deben enfrentarse para hacer retroceder al Gloom del mundo de Evenor.