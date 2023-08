'Stampede: Racing Royale' acelera a toda velocidad hacia su acceso anticipado

Stampede: Racing Royale, el Battle Royale de carreras de karts desarrollado por el equipo de veteranos de la industria Sumo Leamington para 60 jugadores y publicado por Secret Mode, progresa a toda velocidad hacia su fase de acceso anticipado en Steam el próximo 2 de noviembre.

La fecha de lanzamiento ha sido revelada durante el Into the Infinite: A Level Infinite Showcase de Gamescom, junto a un nuevo tráiler que muestra las caóticas carreras que ya se encuentran disponibles como parte del segundo Playtest público, activo en la plataforma Steam y que finaliza el próximo 28 de agosto.

Con el lanzamiento del acceso anticipado y, por primera vez, Stampede introducirá las temporadas, desafíos y eventos. Además, se han añadido una enorme cantidad de cosméticos y un sistema de progresión más detallado.

