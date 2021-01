'Buried in Ice': Así es el juego inspirado en 'The Thing From Another World'

Aquellos que disfrutan de una buena sesión de sustos mientras se divierten, próximamente podrán a apuntarse a una nueva aventura repleta de experiencias, ya que la productora independiente Liquid Engine Development ha revelado los primeros detalles de su siguiente producción, Buried in Ice, un juego inspirado en la película The Thing dirigida por John Carpenter, que a su vez adapta la original The Thing From Another World de 1951.

El proyecto clasificado por el productor como una "mezcla entre RPG y survival horror", invita al jugador a explorar una base estadounidense en la Antártida mientras vive y trabaja junto a sus compañeros de expedición. Sin embargo, el protagonista termina acusado de asesinato y sabotaje. Muy pronto entra en escena la fuerza superior que está causando todos estos problemas y la fuente de los siguientes.

A pesar de no tener una fecha de lanzamiento establecida, Buried in Ice estará disponible, hasta el momento, para PC. La descripción anticipa: "Eres el último superviviente de la base en la Antártida de los Estados Unidos, acusado de arrasarla y acabar con toda su tripulación. Indefenso contra una amenaza superior que la de los seres humanos, eres la primera y la última línea de defensa de la humanidad. En esta mezcla de RPG de supervivencia y horror, tendrás que sobrevivir a cualquier precio. Acaba con ello de una vez por todas o tu secreto quedará enterrado en el hielo y la humanidad no tendrá un mañana".