Company of Heroes 3 llega a PlayStation 5 y Xbox Series X|S a finales de mayo

Lanzado en febrero de este año para PC, ‘Company of Heroes 3’ ya tiene planes oficiales para su puesta de largo en consolas. Según explican desde SEGA, el videojuego de estrategia en tiempo real llegará tanto a Xbox Series X|S como a PlayStation 5 el próximo 30 de mayo.

En los sistemas de salón, el título aprovechará una interfaz personalizada, un sistema de control adaptado y funciones especiales para permitir que cada usuario juegue “a su ritmo”. Además, los menús se han ajustado a los gamepads para ofrecer una experiencia “divertida y envolvente para todos.

Desde la compañía también han asegurado formas de implementar en Xbox y PlayStation la Pausa Táctica Completa disponible en la versión para PC. Funciona como una especie de pantalla de pausa, donde los jugadores pueden investigar el mapa, planificar sus próximos pasos y pasar instrucciones a sus soldados.

Desarrollado por Relic Entertainment con Essence Engine 5, una evolución de la tecnología en estrategia real del estudio, ‘Company of Heroes 3’ lleva a los jugadores a un nuevo escenario de guerra en el que podrán desbloquear tácticas nuevas, cuatro facciones distintas, además de una cantidad de historias no contadas sobre la Segunda Guerra Mundial.

📣 PLAY NOW 📣CoH3 is now available on Steam. We will see you at the battlefield! ⚔️ pic.twitter.com/BLdcUnBJZw