El tráiler final de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom te lleva a surcar los cielos de Hyrule

Apunta al cielo, porque el esperado ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ llega para Nintendo Switch el 12 de mayo. Pero antes de dar inicio a esta nueva aventura, desde la casa de Mario nos invitan a descubrir el tráiler final del juego, con pinceladas de todo lo que nos espera a lo largo y ancho de extenso Hyrule.

En la secuela de ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’, los jugadores podrán decidir su propio camino a través de los bellos escenarios de Hyrule y de las recónditas islas flotantes del cielo, descubriendo nuevas localizaciones, afrontando nuevos peligros y, por supuesto, resolviendo nuevos puzles que pondrán a prueba nuestro ingenio e inventiva. ¿Serás capaz de aprovechar el poder de Link para luchar contra las fuerzas malignas que amenazan al reino?

"Tú eres nuestra última esperanza."Disfruta con el último tráiler antes del lanzamiento de The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom, disponible a partir del 12 de mayo solo para #NintendoSwitch. pic.twitter.com/uMdgYY3PZN — Nintendo España (@NintendoES) April 13, 2023

Cambios al mundo del juego

Hasta la fecha, Nintendo ha mantenido en secreto muchos de sus elementos, en el que se espera ver al icónico protagonista con algunas variaciones en un mundo colmado de islas voladoras. “En la secuela, Tears of the Kingdom, la libre imaginación de los jugadores se llenará de una nueva jugabilidad que traerá cambios al mundo del juego”, afirmaba el productor de la entrega, Eiji Aonuma.

En un comentario posterior, aseguró que espera que los usuarios se "sorprendan positivamente" con el estado del universo que propone las andanzas de Link. Si atendemos a los datos facilitados por la editora, nos espera una aventura grandiosa en un mundo alimentado por la imaginación que transportará a los jugadores a las tierras y los vastos cielos sobre Hyrule.

Edición coleccionista

Además del nuevo vídeo, Nintendo también ha confirmado las características de la edición coleccionista que estará disponible desde el lanzamiento del juego, así como un nuevo amiibo de Link.

De este modo, los jugadores interesados podrán acceder a esta cuidada edición, que incluye una copia del juego en formato físico, SteelBook, libro de ilustraciones, póster metálico Iconart y un completo set de cuatro pines.

Por otro lado, se estrenará un nuevo amiibo del protagonista Link con el aspecto del juego, eso sí, disponible de manera independiente, que concederá armas y materiales, además de una tela especial para la paravela.