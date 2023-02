'Dead Island 2' cambiará sus mecánicas con un sistema de habilidades basado en cartas

Prácticamente una década después de su anuncio oficial y con algunos cambios importantes de por medio, incluido su estudio de desarrollo, Dead Island 2 está cada vez más cerca de su fecha de lanzamiento. Aunque el videojuego conservará varias características que estaban presentes en la primera iteración de la serie, la entrega promete un gran cambio en su sistema de habilidades, que para la secuela estará basado completamente en mecánicas de cartas. Tal y como ha confirmado el director creativo de Dambuster Studios, James Worral, el nuevo esquema es "incluso mejor" que el del primer ‘Dead Island’, donde cada personaje tenía habilidades divididas en diferentes roles predefinidos.

Según Worral, el nuevo sistema es "una colección que representan todos los tipos de habilidades y que permite cambiar de carta, como quieras, cuando quieras." Si bien hasta el momento no se han concretado las mecánicas destinadas a obtener nuevos naipes y sus funciones, ‘Dead Island 2’ no obligará al jugador a utilizar una selección aleatoria de las mismas y este siempre será informado de las características de los naipes en cada momento.

No obstante, estas mecánicas permitirán a los jugadores asumir algún riesgo y crear peligrosas combinaciones. Sin embargo, prometen que, incluso cuando todo “vaya terriblemente mal”, la experiencia seguirá valiendo la pena. Habrá que esperar para comprobarlo, ya que, hasta el momento, Dambuster no ha explicado si el sistema será el mismo para los seis personajes jugables de ‘Dead Island 2’, o si las cartas variarán según la elección del jugador.

Desde la productora perciben el sistema de cartas como una de las mayores incorporaciones que el videojuego verá jamás. “El arte es impresionante, muy llamativo y demás, pero las cartas son muy divertidas de jugar. Puedes cambiar de habilidad en el momento. Puedes despegar, cambiar tu habilidad y aterrizar con un conjunto diferente, y eso es simplemente increíble”.

HELL-A locals don't look friendly, and encountering them... you better come prepared. Which Apex zombie will you slay first?#DeadIsland #SeeYouInHELLA pic.twitter.com/d0Sw19sVmn