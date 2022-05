Descubre tres nuevos personajes de Multiversus y cómo acceder a su prueba abierta

Warner Bros. Games ha distribuido un nuevo tráiler cinemático de ‘Multiversus’, su juego de lucha gratuito que está a punto de inaugurar un determinante periodo de prueba cerrada (Alfa) para los jugadores que se hayan registrado previamente. El material descubre tres nuevos personajes jugables que estarán disponibles en el título, The Iron Giant (The Iron Giant), Velma (Scooby-Doo) y Taz (Looney Tunes.

Situando la mirada un poco más adelante, la editora también ha revelado una prueba de acceso abierto para julio de este año. En este periodo -todavía por confirmar- se permitirá a cualquier jugador experimentar el título sin necesidad de registro previo, mientras que la prueba cerrada comenzará el 19 de mayo y durará hasta el 27 de mayo. Todavía tienes algo de tiempo para ocupar un lugar en esta prueba, en caso de haberte levantado el interés, dirígete a la página de registro en el portal oficial.

La prueba cerrada contará con 15 personajes jugables y siete mapas diferentes, incluidos Batcave (DC), Tree Fort (Adventure Time) y Scooby's Haunted Mansion (Scooby-Doo). Propone modos 2v2, 1v1 y el famoso todos contra todos con 4 participantes, que es más una modalidad de entrenamiento. Se podrá jugar en las consolas PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC, con compatibilidad total multiplataforma y netcode retrospectivo basado en servidores dedicados.

Los personajes confirmados hasta ahora incluyen a Superman, Batman, Wonder Woman, Harley Quinn, Bugs Bunny, Shaggy, Arya Stark, Finn the Human, Tom y Jerry, Jake the Dog, Garnet y Steven Universe, además de los que aparecen en el nuevo tráiler, Taz, The Iron Giant y Velma. ‘Multiversus’ aún no tiene una fecha de lanzamiento confirmada, pero mantiene versiones previstas para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X y PC.