El E3 2023 calienta motores para su nueva edición

La Electronic Entertainment Expo (E3) es, sin duda, una de las ferias de videojuegos más importantes y conocidas de la industria. El evento, que remonta su primera edición en 1995, se ha venido realizando de manera presencial en Estados Unidos.

Derivado por los problemas de la pandemia Covid-19, la cancelación del E3 2020 no pilló a nadie por sorpresa. La feria suponía una enorme aglomeración de personas en espacios limitados y reducidos, sin duda, un riesgo potencial en tiempos en el que se exigía un aislamiento social y en el que la población mundial luchaba trágicamente por intentar disminuir los contagios ocasionados por el virus.

Pues bien, ya hay fecha para el E3 2023. La feria regresa a su sede en el LACC (Los Angeles Convention Center) desde el martes 13 de junio hasta el viernes 16 de junio, con la E3 Digital Week programada para comenzar el domingo 11 de junio de 2023. Durante estos días, los asistentes podrán disfrutar de los Industry Days y los Gamer Days, con sus correspondientes pabellones independientes.

