Everywhere: la original experiencia de mundo abierto del creador de GTA se presenta en Gamescom

Gamescom 2022 abre sus puertas con un estreno mundial de primer orden en un ‘Opening Night Live’ completamente rendido a ‘Everywhere’, la nueva apuesta de mundo abierto que desarrolla Build A Rocket Boy, la casa de software fundada y liderada por Leslie Benzies, creador -entre otros- del hiper-popular ‘Grand Theft Auto’ y expresidente de Rockstar North. El estreno se ha producido mediante la emisión de un tráiler que muestra secuencias recogidas del videojuego por la propia desarrolladora, las cuales pretenden sumergirnos en el multiverso interactivo de esta experiencia que promete enormes dosis de libertad de exploración y, sobre todo, de contenido.

A priori, el formato propuesto para ‘Everywhere’ tiene como base una equilibrada combinación de jugabilidad, aventura, creatividad y descubrimiento en una experiencia que tiene lugar en mundos diversos y que pretende redefinir la forma en la cual los usuarios se conectan con otros jugadores y comprenden el mundo digital que les rodea.

El proyecto pretende, además, abarcar un espacio transmedia que comprende además del videojuego, música, partidas en streaming y free roaming (puedes disfrutar y vagar por el juego sin misiones ni objetivos), un elemento mencionado en varias ocasiones por los responsables de la desarrolladora. Con la breve sucesión de escenas también se confirma la variedad de situaciones que proponen sus creadores, que transitan desde conciertos a combates en arenas, carreras multijugador en vehículos, hasta actividades "pacíficas" en entornos donde puedes relajarte y charlar con otros jugadores.

“Nuestra intención siempre ha sido empujar los límites de lo que los videojuegos pueden llegar a ser mientras entregamos experiencias innovadoras en primera persona”, afirmó Leslie Benzies, presidente de Build A Rocket Boy. “El equipo que hemos construido y los socios que hemos hecho desde nuestra fundación se unen en torno a una visión única que estamos llevando a la vida. No podemos esperar a revelar más sobre Everywhere en los próximos meses”. De modo que no tienes excusa alguna para no ver el primer vídeo con escenas del juego