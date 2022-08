El nuevo juego del director de la serie Yakuza se inspira en las películas de Quentin Tarantino

Si bien SEGA continúa produciendo nuevos capítulos de ‘Yakuza’ después de que su creador, Toshihiro Nagoshi, abandonará el equipo de la desarrolladora Ryu Ga Gotoku para formar su propio estudio bajo el amparo de la potencia china NetEase, el creativo no ha estado con las manos quietas y promete que su nuevo proyecto debutará pronto.

Entrevistado por la publicación germana 4Players, Nagoshi, anticipa que se encuentran trabajando en un nuevo videojuego inspirado en las obras del director de cine norteamericano Quentin Tarantino.

Violencia y humor

Según explica, aunque el programa estará servido de elementos violentos, también debería aportar una generosa dosis de humor: “Definitivamente va a tener violencia como elemento de juego, pero no quiero ir demasiado lejos en la dirección de un thriller o incluso de terror. Quiero que mi juego se asemeje más a una película de Quentin Tarantino, por lo que no puedes descartar algo de humor”, explica.

“Algo que es intimidante o brutal no encaja con mi carácter. Quiero un toque humano, algo de tontería y algo de seriedad, ese es mi estado de ánimo en este momento”, continúa Nagoshi. Según la descripción del creativo, parece que el videojuego de Nagoshi Studios conservará las características principales que ayudaron a que la serie ‘Yakuza’ y otras marcas paralelas como ‘Judgment’ se hayan labrado unas notables cotas de éxito.

A la espera de presentación

Durante la entrevista, el también creador de ‘Super Monkey Ball’ afirma que, por cuestiones contractuales, se encuentra bastante limitado sobre la información que puede revelar sobre su nuevo proyecto. Sin embargo, se declara a sí mismo como el tipo de persona que no puede mantener ideas en secreto durante mucho tiempo. "Probablemente no tengáis que esperar demasiado... o más bien: siento que voy a hacer esto público mucho antes de lo que lo harían otros desarrolladores".

El adiós a SEGA

También explica que los motivos que le llevaron a desvincularse del estudio, y, por tanto, de SEGA tras una relación de 30 años están relacionados con el deseo del creativo en mantener su vínculo con la creación de los videojuegos. Según relata, permanecer en la empresa hubiera significado tener que distanciarse de esas labores y asumir puestos ejecutivos cada vez más relevantes, algo que no pretendía. “Y le dije al propietario actual: no quiero ser el CEO de SEGA. Soy un jugador y un creador de juegos, no quiero impulsar mi carrera en esa dirección. Así que creo que los intereses de ambas partes, de SEGA y el mío, ahora están mejor atendidos. Al mismo tiempo, tenemos una relación continua muy amistosa, a pesar de que me fui de allí”.

Uno de los últimos proyectos liderados por Toshihiro Nagoshi en SEGA y Ryu Ga Gotoku Studio es ‘Lost Judgment’. El juego es una sobresaliente secuela del primer ‘Judgment’ y entrelaza elementos de investigación detectivesca, narrativa negra y combate de acción en un thriller de misterio protagonizado por el detective privado Takayuki Yagami, cuyo papel en esta ocasión es defender a aquellos a los que la ley no protege. Puedes encontrar los videojuegos en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series.