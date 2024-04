Keanu Reeves interpretará el personaje de Shadow en la película de Sonic 3

Después de aparecer como una de las estrellas de ‘Cyberpunk 2077’ junto a Idris Elba, Keanu Reeves repetirá colaboración en otra producción directamente relacionada con el mundo de los videojuegos.

Según avanzan algunos medios estadounidenses, el actor será el encargado de poner voz a Shadow en ‘Sonic 3’, la película de animación que se estrenará en navidades de 2024.

La noticia llega días después de que el largometraje también fuera noticia durante CinemaCon, evento en el que Paramount reveló que Jim Carrey volverá a interpretar al malvado Dr. Robotinik.

En el tercer largometraje, el villano está deprimido tras la derrota que sufrió en la segunda película, e incluso está fuera de forma a causa de ello.

Sin embargo, el eterno antagonista de Sonic obtiene una nueva razón para luchar contra el héroe azul cuando descubre la existencia de Shadow, otro puercoespín con poderes especiales.

And we are WRAPPED #SonicMovie3 pic.twitter.com/k6dI11qNdr