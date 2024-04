No pierdas detalle porque el 25 aniversario del anime de One Piece va traer eventos épicos

Las altas esferas de Toei Animation han desvelado gran parte de las celebraciones que acompañarán en todo el planeta al vigesimoquinto aniversario de la popular franquicia ‘One Piece’.

Entre estos eventos destaca la presencia de Monkey D. Luffy para celebrar su cumpleaños en Europa como es debido, el domingo 5 de mayo de 2024.

En esta ocasión, se desplegarán, simultáneamente, figuras hinchables gigantescas en las mayores ciudades de Europa:

Según revela la información proporcionada por la empresa nipona, para cada ciudad se han preparado elementos independientes, como una tienda pop-up en Milán, una experiencia de vídeo inmersiva en Londres, un lugar muy simbólico en París y muchas sorpresas por encontrar en Berlín y Madrid.

🌍 Monkey D. Luffy has decided to plan something huge for his birthday this year! You will attend a European-wide event planned simultaneously in 5 different cities: Milan, Berlin, London, Madrid and Paris!Many surprises are coming! More info: https://t.co/TPYrN4eILF… pic.twitter.com/KPkujM77oS