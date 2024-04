El desarrollador de Dead Space Remake asume la producción de Battlefield

Conocido por encargarse de videojuegos como ‘Star Wars Battlefront II’ y ‘Squadrons’, así como por el remake de ‘Dead Space’, el estudio EA Motive ha pasado a formar parte de la estructura que forma el equipo de desarrollo de ‘Battlefield’.

La medida tiene como objetivo llevar la franquicia bélica de disparos en una nueva dirección barajando posibilidades para aplicar al formato en el futuro.

“Motive Studio se une a los estudios veteranos de Battlefield, DICE, Criterion y Ripple Effect”, explica en un comunicado oficial, Byron Beede, director general de la franquicia.

“Estamos tremendamente motivados con la incorporación de Motive, ya que están aportando su experiencia en Frostbite uniéndose a DICE, Ripple Effect y Criterion para construir un universo de Battlefield entre experiencias multijugador conectadas y para un solo jugador.”

La popular franquicia ahora estará dirigida por Philippe Ducharme y Roman Campos-Oriola, productor ejecutivo y director creativo del remake de ‘Dead Space’, respectivamente. Según se define el comunicado, ocuparán posiciones de liderazgo debido a su experiencia en narrativa, batallas inmersivas y desarrollo con el motor Frostbite.

Además, desde el cuartel general de EA Motive también tranquilizan a los seguidores que esperan ansiosas novedades sobre el proyecto ‘Marvel’s Iron Man’, que aseguran se encuentra en el buen camino y, de hecho, ha cosechado "un progreso excelente este año, alcanzando un hito interno importante y sentando una base sólida para el viaje que tenemos por delante", ha comentado el director del estudio Patrick Klaus a un medio especializado estadounidense.

"Iron Man es una prioridad importante para Motive y estoy muy orgulloso del trabajo que hemos realizado hasta ahora.”

Estas declaraciones se acompañaron con el anuncio de la finalización de creación de nuevo contenido para ‘Battlefield 2042’, cuyo estreno se remonta al año 2021.

