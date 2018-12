La saga 'Kingdom Rush' reivindica el 'Tower Defense' con su última entrega para móviles

Ironhide Game Studio no tiene siquiera Wikipedia en español, y pese a su nombre en inglés, sus fundadores se llaman Álvaro Azofra, Gonzalo Sande y Pablo Realini; son uruguayos. Sin embargo, eso no fue impedimento para crear una empresa de videojuegos en 2006 en Montevideo y convertirla en una destacada desarrolladora de títulos independientes para móviles. La pasada semana lanzaron Kingdom Rush Vengeance, lo que viene a ser la cuarta entrega de su éxito primigenio, Kingdom Rush. Por supuesto, mantiene el género Tower Defense, donde tendremos que evitar el paso de hordas de enemigos por caminos que debemos llenar de defensas de todo tipo: arqueros, magos, soldados, artillería, demonios, etc.

Bueno, pues tenemos buenas noticias para la legión de seguidores que han estado esperando Vengeance, el próximo capítulo para smartphones de la saga, porque tras pasar cantidad de horas con él, podemos asegurar que el juego convence desde el primer momento y llega con un giro inesperado.

El poderoso mago Veznan está de vuelta. De modo que la entrega nos invita a embarcarnos en una nueva aventura comandando su ejército y cumpliendo con sus planes... muahaha. Sí, así es, prepárate para enseñar quién manda peleando y conquistando los nuevos y viejos reinos, derrotando imperios de poderosos enemigos y a jefes en este clásico lleno de humor y épica.

Entre las características de la nueva entrega, Vengeance incorpora 16 nuevas torres, cada una con sus propias características y poderes. También existe la posibilidad de elegir arsenal, torres y crear combinaciones devastadoras a través de sus 16 fases. Para la ocasión, contaremos con nueve héroes que nos seguirán sin dudarlo, 35 enemigos mortales diferentes y tres temibles reyes en batallas finales legendarias.

Como es habitual se podrán seleccionar nuevos poderes y refuerzos, diez objetos y artefactos para obtener ventaja extra en la batalla, 30 mejoras para entrenar a nuestro ejército y llevarlo a su máximo nivel y 50 logros, sin olvidarnos del juego offline. ¿Preparado para enfrentarte a antiguos aliados y superar los problemas de nuevos territorios y peligros?

El juego se puede descargar ya desde App Store y Google Play.