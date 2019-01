Nuevo tráiler de 'Far Cry New Dawn'

Ubisoft ha distribuido nuevos materiales de Far Cry: New Dawn, más concretamente, un tráiler repleto de contenido sobre la trama del juego. Los acontecimientos se desarrollan 17 años después de los catastróficos eventos de Far Cry 5 y el jugador regresa a Hope County, en Montana, a una sociedad que emergió tras el apocalipsis donde la población fue separada en facciones diferentes.

En este mundo, las gemelas Mickey y Lou, protagonistas de la aventura, deben buscar recursos para sobrevivir en una tierra profetizada por cierto conocido, Joseph Seed, el demente villano de Far Cry 5. Sí, habrá un reencuentro con el líder.

Para preparar el enfrentamiento y sobrevivir a la amenaza de los saqueadores contaremos con un cuartel general. En esta fortaleza, llamada Prosperidad, se podrán desarrollar armas y vehículos improvisados a partir de cualquier pieza y entrenar a los mercenarios. El cuartel es también el punto de partida de las Expediciones, en las que, por vez primera en la serie, la aventura dejará de tener un ámbito local. Estas expediciones tienen como objetivo algunos de los puntos más conocidos de todo Estados Unidos.

"Enfréntate a los salteadores y a sus líderes, Las Gemelas, como superviviente de un mundo posapocalíptico. Forma alianzas inesperadas, construye arsenales letales utilizando recursos del viejo mundo para sobrevivir a las nuevas amenazas", explica la entrada del tráiler que puedes ver a continuación.

Far Cry: New Dawn estará disponible en PS4, Xbox One y PC el próximo 15 de febrero.