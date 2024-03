Nuevo Game Ready para The Thaumaturge y requisitos de Horizon Forbidden West en PC

Cumpliendo con los plazos anunciados, el esperado ‘Horizon Forbidden West Complete Edition’, la secuela del popular ‘Horizon Zero Dawn’ de PlayStation Studios, se publicará en PC el 21 de marzo, y ya tenemos los requerimientos de hardware mínimos y recomendados para ejecutar el programa sin sobresaltos. Según parece, los usuarios con una gráfica GeForce RTX podrán activar DLSS 3 desde el primer día.

En conjunto, aquellos con gráficas GeForce RTX que cuenten con frecuencias de frames suficientemente rápidas, podrán utilizar DLAA para maximizar la calidad de la imagen y, para mejorar la respuesta de los controles en el juego, se podrán activar Reflex y reducir la latencia del sistema.

En la base operativa, con DLSS Super Resolution y Frame Generation, el rendimiento se acelera sustancialmente, lo que permitirá jugar la adaptación mayor del éxito de consola con mayor nivel de detalle a resoluciones más altas.

Fool 's Theory y 11 bit studios han publicado recientemente ‘The Thaumaturge’ para PC -aún está pendiente la edición para consolas-, una aventura de vista isométrica que toma la Varsovia de principios del siglo XX como telón de fondo para presentar a los jugadores varios seres sobrenaturales que influyen en la vida de la gente, pero que únicamente son visibles por determinadas personas, los “Thaumaturges”.

