Nuevos detalles de 'Final Fantasy XII The Zodiac Age' para Switch y Xbox One

Square Enix ha destapado nuevos detalles de Final Fantasy XII The Zodiac Age, que estará disponible desde el próximo 30 de abril en Nintendo Switch y Xbox One. Partiendo del decimosegundo título principal de la serie, The Zodiac Age presenta mecánicas de juego rediseñadas y gráficos remasterizados en alta definición, que de acuerdo con sus creadores aprovecha las posibilidades del hardware actual para mejorar la calidad de las imágenes y el sonido.

Además de las mejoras gráficas, bandas sonoras remasterizadas y un nuevo modo, también se aplicarán otras mejoras adicionales, como la función de reinicio de profesiones: tras hablar con Montblanc, líder del Clan Centurio, en Rabanastre, los jugadores podrán reiniciar y cambiar la profesión de los miembros de su equipo, permitiéndoles personalizar las profesiones de su equipo como deseen.

Se incorporan sets de Gambits adicionales: los Gambits permiten a los personajes personalizar la inteligencia artificial de su equipo. Ahora, los jugadores tendrán hasta tres sets únicos que podrán alternar a su gusto para diferentes ocasiones tales como explorar mapas o luchas contra jefes. También se añade un Nuevo Juego+ mejorado, que permite empezar el juego a nivel 90 y mantener armas, magia y giles conseguidos en anteriores partidas. Por último, se integrará soporte específico para Xbox One X, cuya versión correrá hasta 60fps.

La obra transcurre en el mundo de Ivalice, donde reina la magia y los barcos voladores surcan los cielos. El pequeño reino de Dalmasca se encuentra atrapado en medio de la guerra entre Arcadia y Rozaria, y la princesa Ashe, la única heredera al trono de Dalmasca, organiza una resistencia para poner fin a la ocupación de su patria. La historia comienza cuando Ashe conoce a Vaan, un joven ladrón que sueña con surcar los cielos sin límites, y su aventura cambiará el destino de las principales naciones del mundo.