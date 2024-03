Overwatch 2 liberará el acceso a todos los personajes para cualquier jugador

Más de un año después del debut oficial de ‘Overwatch 2’, Blizzard dará acceso al elenco completo de personajes para todos los jugadores. Si bien la mayoría eran accesibles para quienes jugaron el primer título, las incorporaciones más recientes no han gozado de la recepción que esperaban y se acumulan entre pases de batalla y micro-transacciones.

The future of Overwatch 2 can’t come soon enough 🙌🦸 All Heroes are Unlocked😍 Unlock Past Mythic Skins💰 Earn 600 Coins in the Battle Pass🇵🇪 New Push Map: Runasapi in Season 11⚔️ Clash Game Mode Trial in Season 10Stay tuned for even more updates soon ✨ pic.twitter.com/027nB0bTXp