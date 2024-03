PUBG Mobile: Bentley Motors lleva sus vehículos de lujo hasta la línea de combate

Los responsables de ‘PUBG Mobile’ han confirmado los términos de la colaboración que acaba de emprender junto a Bentley Motors, reconocido fabricante de coches de lujo. En primer lugar, los jugadores del Battle Royale podrán disfrutar de hasta cuatro de los modelos más deseados de la marca: el Flying Spur Mulliner, el Bentayga Azure, el Continental GT Convertible Mulliner y el Batur.

Con esta colaboración, queda claro que los jugadores del título bélico están en posición de añadir algo de sofisticación extra a su experiencia en el campo de batalla. Según detallan desde la empresa responsable del

videojuego, cada modelo de vehículo Bentley ofrece más opciones y experiencias entre las que escoger. Mientras que el Bentley Flying Spur Mulliner se alza como la esencia de las berlinas de lujo, el Bentayga Azure se ha diseñado para representar el confort y el bienestar. En esta línea el Bentley Continental GTC Mulliner equilibra rendimiento, artesanía y estilo. Por último, contamos con la posibilidad de conducir el Bentley Batur, el vehículo más potente fabricado por la casa británica, del cual tan solo se han producido 18 unidades en todo el mundo. A nivel práctico, estos modelos pueden aplicarse en cuatro tipos de coches de ‘PUBG Mobile’: UAZ, Dacia, Coupe RB y Mirado.

Embrace the grandeur of @BentleyMotors, start your collection, and let it illuminate your space of HOME.https://t.co/Bvdg0xhmmc #PUBGMxBentley #PUBGMOBILE #Bentley pic.twitter.com/MwOHer6nA4