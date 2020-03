PlayStation Now recibe una considerable cantidad de juegos en marzo para PS4 y PC

Los usuarios del servicio de suscripción PlayStation Now amanecen con cantidad de nuevos juegos en su catálogo gracias a una actualización que añade 11 títulos para jugar y descargar en PlayStation 4 y PC. Entre los títulos incorporados destacan obras como Shadow of the Tomb Raider y Control o Wolfenstein II: The New Colossus, una cantidad superior a la que nos tenía acostumbrados la compañía japonesa en los últimos meses. En concreto nos referimos a estos títulos.

-Control

-Dead or Alive 5 Last Round

-Nascar Heat 3

-Nights of Azure

-Nights of Azure 2: Bride of the New Moon

-Romance of the Three Kingdoms 13

-Shadow of the Tomb Raider

-Toukiden 2

Toukiden Kiwami

-Warriors All-Stars

-Wolfenstein 2: The New Colossus

Es importante señalar que tanto Control como Shadow of the Tomb Raider permanecerán en el catálogo durante un período de tiempo limitado, así que aprovecha la ocasión para disfrutar de ambas aventuras que estarán disponibles hasta el 31 de agosto de 2020. Aprovechamos también para recordar que ya están disponibles para descargar los juegos gratuitos de marzo para PlayStation Plus: Shadow of the Colossus y Sonic Forces, que cierran un mes realmente interesante para los jugadores de PlayStation 4.