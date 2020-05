PlayStation Plus registra 2,7 millones de suscriptores nuevos en los primeros meses de 2020

El servicio PlayStation Plus ha superado oficialmente los 41,5 millones de suscriptores. La revelación se recoge directamente en los informes fiscales que la corporación de Kioto ha presentado a la junta de inversores. "En un momento donde las personas no abandonan el hogar voluntariamente, la demanda de entretenimiento digital, como los videojuegos, está aumentando a nivel mundial, apuntaba Kenichiro Yoshida, CEO y presidente de Sony.

Según los datos revelados por la compañía, PlayStation Plus registró 2,7 millones de nuevos suscriptores tan sólo en los primeros tres meses de 2020, lo que refleja un "aumento significativo", según el ejecutivo. El servicio de retransmisión PlayStation Now también experimenta un incremento en el número de usuarios y supera los 2,2 millones de suscriptores.

Vale la pena recordar que el servicio permite acceder a más de 600 juegos de PS4, PS3 y PS2. En este sentido, la suscripción permite jugar vía streaming (de forma instantánea en la nube sin necesidad de tener el juego físicamente o descargado) a cualquiera de los títulos disponibles de las tres consolas tanto desde PS4 como a través de PC. Entre los motivos del aumento de usuarios se apunta a la política empleada a alentar el crecimiento del servicio el año pasado, reduciendo los precios en los paquetes de suscripción, y agregando nuevos juegos a un catálogo rotativo.

A lo largo de este mes, títulos como Tom Clancy's Rainbow Six Siege, The Evil Within 2 y Get Even se incorporaban a la oferta.