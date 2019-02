Primeros detalles de 'Million Arthur: Arcana Blood'

Si entre tus predilecciones se encuentran los juegos de lucha en 2D, Million Arthur: Arcana Blood te va a interesar. El título se lanzará para Steam este verano y transcurre en el mundo ficticio de Britain, habitado por un millón de King Arthurs que ansían convertirse en el único y verdadero rey. En resumidas cuentas, se trata de un juego de lucha clásico uno contra uno con brutales ataques que cuenta con 13 personajes jugables y 31 personajes Support Knight que se pueden invocar para que te echen una mano.La entrega reúne a los personajes más populares de la serie Million Arthur, como Blade-Protector Arthur, Thief Arthur y Lynx Arthur, con luchadores invitados, entre los que se encuentran Otherworldly Riesz de Seiken Densetsu 3, Otherworldly Koume Sakiyama de Lord of Vermilion IV y Otherworldly Iori Yagami de The King of Fighters XIV. Entre sus características, además de la acción arcade, también incorpora una nueva historia creada por el misterioso Kazuma Kamachi, un relato que se centra en el gran torneo de artes marciales de Britain y en los guerreros que aspiran a hacerse con la victoria para convertirse en el verdadero Arthur.

A nivel jugable se extiende por cantidad de modos, cómo Original Story Mode, Training Mode, Time Trial y Online Versus Mode, además de competiciones en línea con salas para un máximo de seis jugadores a la vez y batallas clasificatorias en las que enfrentarse a adversarios de nivel similar.