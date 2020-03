Primeros detalles de 'Samurai Jack: Battle Through Time' para consolas y PC

Una de las series animadas clásicas de Cartoon Network surgidas en la década de los 2000 recibirá un nuevo videojuego. Con una discreta presentación, Adult Swim Games ha anunciado Samurai Jack: Battle Through Time para PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch. Como puedes imaginar, es un juego inspirado en la serie de televisión donde el jugador controla a Jack y cuenta con el malvado Aku en el papel de villano sobre el formato de un hack-and-slash tridimensional que adapta sus características de diseño a 3D.

El lanzamiento del juego, que está siendo desarrollado por los japoneses de Soleil Game Studios -equipo responsable de No More Heroes: Travis Strikes Again- se prevé para el tercer trimestre de 2020. La historia propone varias líneas de tiempo para poner fin a los planes del malvado Aku, que ha enviado al héroe a un futuro donde la oscuridad domina el mundo. Además de los personajes clásicos de la marca de Cartoon Network como The Scotsman y Sir Rothchild, también habrá multitud de armas rescatadas de la serie y posibilidad de entrenar para desbloquear nuevas habilidades y mejorar el estilo de lucha.

Samurai Jack debutó en Cartoon Network en 2001 y recibió cuatro temporadas sin conclusión de la trama. Años más tarde, en 2017, se publicaba la última temporada y el demandado desenlace de la historia, pero ésta no será la primera adaptación de la serie en el mundo de los videojuegos: Game Boy Advance recibió Samurai Jack: The Amulet of Time en 2003, así como PlayStation 2 y Game Cube estrenaron The Shadow of Aku en 2004.