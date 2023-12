Ready or Not: nos dejamos llevar por la acción más realista del momento en PC

Tras exactamente dos largos años en acceso anticipado en Steam (precisamente fue lanzado en diciembre de 2021), ‘Ready or Not’, el juego de acción realista en primera persona basado en misiones de los SWAT, ya tiene disponible su versión definitiva.

El camino ha sido largo como así lo demuestran las más de cien mil reviews positivas que dan testimonio de la experiencia en la plataforma de Valve. Ni siquiera los mayores éxitos en el prolífico entorno de los disparos obtienen unas valoraciones más positivas. Las bases de este lanzamiento son, al parecer, tan sólidas como un equipo SWAT bien preparado.

El proyecto online para hasta 5 jugadores, que pueden ser amigos o manejados por la IA, nos enfrenta a diferentes escenarios realistas como tomas de rehenes, amenazas de bomba o asaltos a negocios ilegales.

Para ello podemos prepararnos con todo el equipamiento propio de los SWAT, con blindajes, escudos, miras, máscaras de gas, pero todo bajo la premisa de ofrecer sensaciones reales. Por ejemplo, en cada incursión uno de los aspectos más complicados es la hora de atravesar puertas, ya que disponemos de cantidad de opciones, podemos utilizar escopetas para destrozarlas, un mazo para abrirlas, espiar tras ellas o simplemente entrar de una patada.

Asegurar cada estancia exigirá técnica de trabajo en equipo y cubrir todos los ángulos posibles para evitar ser sorprendido no resulta una tarea sencilla.

Un debut de altura

En realidad ‘Ready or Not’ es el título debut de VOID Interactive, una desarrolladora con sede en Irlanda. El programa de juego se basa en misiones de los conocidos operativos especiales en escenarios de secuestros, extracciones, atracos, etc.

Su lanzamiento 1.0, es decir, la primera versión final, llega con una notable actualización de contenido y una renovación de la inteligencia artificial, tanto de compañeros como de enemigos o ciudadanos. De hecho, es uno de los aspectos claves de este juego, que sustenta en el fotorrealismo y el diseño de sus misiones otro de los mejores recursos.

El formato de juego no incentiva acciones extremas, de hecho, no podremos entrar en un escenario y acabar con todos los enemigos. Todo lo contrario, debemos ir paso a paso, recuperando a civiles que se ven inmersos en el fuego cruzado, rescatando personal secuestrado e incluso deteniendo a los que se rinden.

Indudablemente el realismo es el principal baluarte del menú, llegando a penalizar el uso desmedido de la violencia. Por ello, es de esperar que tanto la IA de los compañeros, como de los personajes que pueblan los escenarios y por supuesto de los enemigos, se ofrezcan al jugador de un modo realista.

Veremos entonces secuestradores que saben cómo emboscar, otros que huirán, incluso tendremos que alentar y calmar a algunas víctimas, entre otras situaciones que no suelen verse en un videojuego.

Comandante con pleno derecho

El modo comandante, del que se precia esta versión de lanzamiento, ofrece incluso un modo más inmersivo y realista en las 18 misiones que ofrece el formato en este momento. Resulta especialmente sorprendente, ya que permite adoptar el papel del nuevo comandante del departamento de policía de “Los Sueños”.

Como tal no solo debemos planificar las misiones sino también preocuparnos de la salud mental de los operativos, ya que los perfiles psicológicos serán otro aspecto a tener en cuenta a la hora de abordar las misiones.

Sin dejar el tema de las misiones, algunas de estas se nutren de referencias a emplazamientos reales, como una situación de toma de rehenes relacionadas con un influencer, acabar con negocios de metanfetamina o desmantelar alguna organización de pornografía ilegal. Para ello contamos con 10 nuevas armas (que se suman a las más de 50 ya existentes) y hasta 90 dispositivos de personalización.

En el plano operativo, el título acumula auténticas virguerías técnicas propias de los cuerpos SWAT, como una herramienta que ofrece la posibilidad de piratear las cámaras de vigilancia, añadir al arma decenas de extras, como miras láser, linternas u otro tipo de accesorio y un largo etcétera que nos hará sentir como auténticos agentes.

La calidad de las texturas y el modelado de cada aspecto del juego –en especial de las armas y el equipamiento– se encargan de aportar la dosis extra de realismo necesaria para destacar en un mar de pretendientes. Un detalle: si un compañero muere en una misión, no volverá; hasta ese punto pretende ser realista.

Conclusiones

En definitiva, 'Ready or Not’ es “otro tipo de juego de acción”, en el que correr no está permitido –ni existe una tecla asignada para ello–. El análisis, la preparación y un despliegue minucioso, son los puntos más destacados para hacer sentir al jugador un auténtico agente de los cuerpos más duros del planeta. La propuesta funciona, de eso no hay duda: más de cien mil usuarios dan prueba de ello.