Después de presentarse con el nombre en clave Project Scarlett, la próxima generación de consolas domésticas de Microsoft está siendo lo más relevante de las últimas jornadas. Durante The Game Awards 2019, la compañía norteamericana presentaba al mundo el diseño de Xbox Series X, el nombre oficial del nuevo sistema de la casa de Redmond. Recientemente, varios ejecutivos de la compañía han tenido que abordar algunas cuestiones relacionadas con la elección de esta nomenclatura específica. Cuando se pregunta sobre el tema, el mensaje desde Microsoft es unánime: "El nombre para la próxima generación es simplemente Xbox. La denominación Xbox Series X deja espacio para presentar más consolas en el futuro".

El nombre, en todo caso, se refiere al sucesor directo de Xbox One y Xbox One X, cuyo lanzamiento está programado para finales de 2020. El sistema rival de PlayStation 5 promete una de las consolas más potentes del mundo con juegos en resoluciones 4K a 120 cuadros por segundo. Por ahora, tan sólo se han revelado algunos detalles, como el diseño en forma de torre y su característico controlador. En cuanto a juegos, se ha anunciado Senua's: Hellblade II, de Team Ninja, que debería formar parte de la lista inaugural de lanzamientos. Te invitamos a echar un vistazo a todo lo que se ha revelado hasta ahora sobre Xbox Series X.

Diseño

Un secreto guardado con mucho celo por la empresa ha sido el aspecto de la Xbox Series X, que dispone de unas líneas muy diferenciadas de sus predecesores, comenzando por un diseño minimalista en forma de torre que se parece mucho a las carcasas de PC. Según Phil Spencer, jefe de la división Xbox, la idea tras del diseño es permitir que la consola "desaparezca" de la habitación, que pase lo más inadvertida posible, lo que proporcionaría una experiencia más inmersiva. Por lo tanto, la intención es que la nueva consola sea, incluso, más silenciosa que Xbox One X.

Controlador

El nuevo controlador Xbox Series X incorpora algunas novedades. No obstante, Microsoft ha conservado el diseño clásico del mando inalámbrico de Xbox One. La gran noticia es la incorporación del botón Compartir, que, al igual que el DualShock 4 de PlayStation 4, permite tomar capturas de pantalla y compartir vídeos rápidamente. Además, el nuevo mando tendrá una plataforma direccional digital inalámbrica Xbox Elite Series 2 y se podrá usar en Xbox One y Windows 10.

Juegos

Xbox Series X ya tiene, al menos, dos juegos anunciados para su estreno. El primero es Halo Infinite, que también se espera en Xbox One y Windows a lo largo de 2020. El otro es Senua's Saga: Hellblade II, un título inédito anunciado durante la presentación de la consola en TGA. Según Microsoft, las imágenes del tráiler han sido recogidas directamente del motor del juego. Se espera que se anuncien nuevos títulos, ya que, según un comunicado de prensa, los 15 estudios de la compañía están trabajando en juegos exclusivos para la consola.

Compatibilidad

La compatibilidad con versiones anteriores es una piedra angular de las consolas de Microsoft y Xbox Series X no va a ser menos. De hecho, esta ha sido la práctica de la compañía al menos desde 2015, cuando se trataba de impulsar las ventas de Xbox One. Microsoft ya había anunciado que su nueva consola sería retrocompatible con todas las generaciones, desde Xbox original hasta Xbox One.

Sin embargo, la intención de la compañía es expandir aún más este programa, comenzando con la posibilidad de usar accesorios de Xbox One en la Serie X. También se ha confirmado que Xbox Game Pass, entre otros servicios, estará disponible en la nueva consola.

Especificaciones técnicas

La información técnica sobre la nueva Xbox continúa siendo vaga, pero puedes hacerte una idea de lo que puede suponer en palabras del propio Phil Spencer. El directivo asegura que la Serie X será ocho veces más rápida que Xbox One y tendrá hasta cuatro veces más potencia de procesamiento. Además, debería admitir resoluciones 4K hasta 120 fotogramas por segundo y resolución 8K. La consola vendrá equipada con un procesador AMD basado en la arquitectura Zen 2, más una nueva arquitectura RDNA GPU.

A todo esto, se añade soporte para ray tracing -del cual todavía se sabe muy poco- y tecnología de sombreado de velocidad variable, que permitirá a los equipos explotar mejor los recursos de la GPU. Finalmente, la nueva generación de SSD disminuirá drásticamente los tiempos de carga de los juegos, casi hasta hacerlos desaparecer.

Austera y rigurosa

El diseño de la nueva consola de Microsoft ha sido concebido para no parecer demasiado llamativa. Así nació el monolito negro con un estilo esencial, donde el logotipo de Microsoft actúa como botón de encendido y en el que se sitúa el mecanismo para insertar los discos. Una vez activada, la consola emite una luz verde que emerge claramente desde la parte superior, como para dar un toque de ciencia ficción.

El diseño ha sido concebido teniendo en cuenta cuestiones prácticas para garantizar que la plataforma resulte tan eficiente y silenciosa como sea posible. Además, el diseño está estructurado para proporcionar al jugador la posibilidad de colocar la plataforma tanto en vertical como en horizontal, un detalle aparentemente secundario pero que, en cambio, está vinculado al concepto de simbiosis con el entorno circundante al que aspira Spencer.

En comparación con las versiones para la generación actual, la Serie X promete una sobredosis de potencia en un sistema más sobrio y menos llamativo. En lo que no hay duda es que la geometría de sus formas contribuye a darle un carácter único.