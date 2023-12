Skull and Bones: el ambicioso título de piratas revela planes de lanzamiento en PC y consolas

Las altas esferas de Ubisoft han anunciado una nueva fecha de lanzamiento para ‘Skull and Bones’, una intensa experiencia bucanera que promete ofrecer muchos desafíos y aventuras a lo largo y ancho de mares y océanos, y que según parece, finalmente se publicará el 16 de febrero de 2024 en Xbox Series, PlayStation 5 y PC.

Junto a esta importante revelación, la compañía ha estrenado un tráiler donde se demuestra que los piratas rivales no serán la única amenaza que ofrecerá la aventura. Durante sus viajes por los mares del Caribe, los jugadores también encontrarán criaturas gigantes que podrán destruir fácilmente sus barcos.

Con esto, la producción parece tomar un aire sobrenatural para acercarse a experiencias como ‘Sea of Thieves’ de RARE.

And that’s… another thing entirely - an opportunity for many more of you to join the plunder perhaps? Do you think you have what it takes? 💣💥☠️ 👉 https://t.co/1hDthwCmHM pic.twitter.com/nmqU5rZmB4