Solo puedes, con amigos mejor: disfruta tus videojuegos en compañía

Empecemos por aclarar una cosa, antes que nada: no hay nada malo en jugar uno solo a videojuegos. La satisfacción de pasarse un jefe de pantalla, resolver un puzle complicado o meterle un gol a la máquina en el último minuto, es gratificante por sí misma sin tener que compartirla con nadie. Pero dicho esto, ¿no has disfrutado más jugando a dos players? ¿No has agradecido tener a alguien al lado, física o virtualmente, con quien celebrar un éxito o llorar tras ser derrotado por enésima vez por el mismo monstruo?

Desde las antiguas máquinas recreativas con sus dos mandos, a razón de 25 pesetas la partida, a los modernos videojuegos que permiten que personas de cualquier rincón del mundo se conecten para jugar a la vez en modo multiplayer, jugar en compañía es cada vez más fácil.

¿Te sientes solo? Los videojuegos están aquí para ayudar. No sólo son una excelente manera de entretener, sino que también pueden ser una gran actividad de grupo, ya sea jugando localmente en el sofá con tu familia, en línea con tus amigos o gente a la que ni siquiera conoces, pero con la que compartes momentáneamente un vínculo especial.

¿Eres nuevo en el universo multiplayer? Entonces recuerda que la comunicación es el pegamento que mantiene unido a cualquier grupo de juego. Si estás participando en un título cooperativo, es decir, si trabajáis todos juntos para luchar contra el mismo enemigo o resolver el mismo puzle, es mucho más rápido hablar que escribir. Si estás jugando un título competitivo, entonces tienes que poder regodearte y meterte un poco con tus compañeros, ¡es la ley!También debes recordar que jugar online debe ser algo casual y divertido, como quedar a tomar unas cañas. No te pongas en plan "que nadie se olvide, esta noche de ocho a diez os quiero a todos listos para una partida de Predator: Hunting Grounds". Deja que las partidas surjan de forma orgánica y todo irá mucho mejor.

Y si te apetece jugar con más gente, pero el online no es lo tuyo, tu casa puede ser un perfecto centro recreativo y convertir cada partida en toda una fiesta. Títulos como ¡Has sido tú!, en el que tú y otros cinco amigos o familiares podréis descubrir lo que verdaderamente pensáis los unos de los otros gracias a una serie de divertidas preguntas y retos, son la solución al mejor juego en equipo sin salir del salón.

Todo lo anterior nos sirve como antesala para recordarte que regresan los esperados Days of Play, con ofertas a medida para todo tipo de jugadores de PS4 y su dispositivo de realidad virtual y atractivos descuentos a Playstation Plus para sacarle el máximo partido a los títulos multijugador.

En línea a los títulos que ya hemos mencionado, los más jugones podrán disfrutar el multijugador de Nioh 2, un brutal RPG ambientado en el Japón de 1555 en el que dominar las técnicas samuráis o de la última obra maestra del gran Hideo Kojima, Death Stranding, una aventura de acción en mundo abierto para PS4 que desafía a todos los géneros, con un reparto de lujo encabezado por Norman Reedus y Mads Mikkelsen en la que podrás colaborar a reconstruir el mundo del juego junto con otros usuarios.

Gran Turismo Sport, el último episodio de la serie desarrollada por Kazunori Yamauchi y Polyphony Digital, también se antoja como una opción a tener muy cuenta. Como puedes imaginar, es un juego accesible y se ha demostrado ideal para que todo el mundo pueda disfrutar y competir online, desde los pilotos virtuales menos experimentados hasta los expertos del motor. Una apuesta segura y todo un referente dentro del género de los simuladores de carreras competitivos.

Los más casual, por su parte, pueden optar por grandes dosis de acción y aventura con el remake del clásico MediEvil, con gráficos en increíbles 4K, mientras que los adolescentes de la casa van a alucinar haciendo que las pinturas cobren vida con la conmovedora y, a la vez, alentadora historia de Ash en Concrete Genie. Así que ya sabes, solo o acompañado, ¡se avecina otro año de partidas épicas!