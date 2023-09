Splatoon 3 presenta la expansión La cara del orden, que revoluciona el modo para un jugador

‘Splatoon 3’ vuelve a estar de actualidad gracias a la revelación de las características y el contenido que se incorporará al colorido videojuego de disparos con su próxima expansión, que se llamará “La cara del orden”. En esta nueva campaña para un jugador los usuarios pondrán a prueba su destreza en la Torre, un espacio donde pulirán las habilidades de su personaje mientras asciende por ella una y otra vez. Además de las hordas que te perseguirán dentro, también tendrás que preocuparte por las batallas contra los jefes.

Nueva campaña

Tras llevarnos a “Cromópolis” con el primer paquete de contenido del Pase de Expansión, el gigante japonés abre la puerta al siguiente escenario, que será telón de fondo de las aventuras que se vivirán en el último capítulo de la serie. Así “La cara del orden” introducirá una nueva historia, en la cual se propone una experiencia para un jugador llena de desafíos que deberán completar una y otra vez para ampliar su colección de elementos de personalización.

A pesar de revelar cómo será el diseño del paquete y el contenido que incorporará, ‘Splatoon 3: Expansion Pass – La cara del orden’ aún no tiene fecha de lanzamiento establecida. Nintendo asegura en la descripción del producto que llegará en la primavera de 2024. No obstante, además de tener la correspondiente copia de ‘Splatoon 3’ para Nintendo Switch con la que acceder al contenido descargable, es importante apuntar que los packs no se pueden adquirir por separado y están sujetos a un único Pase de expansión.

Splatoon 3

El tercer capítulo de la serie competitiva de disparos nacida en Nintendo Wii U también ha triunfado en Switch con un segundo episodio muy popular, un divertido juego capaz de vender millones de copias en la consola híbrida de la compañía de Kioto. Con ‘Splatoon 3’, los desarrolladores optaron por mantener el formato que los llevó al éxito, limitándose a añadir nuevos modos para un jugador, multijugador y optimizar sus características insertando algunas novedades relacionadas con las armas, objetos y el diseño de los mapas.

Vale la pena señalar que, compitiendo con otras famosas franquicias de la casa -algunas de las cuales aún están activas durante décadas-, ‘Splatoon 3’ ha servido para consolidar el éxito de la marca que surgió en la generación Wii U. Además de sus propios juegos y los paquetes de expansión, los personajes de la franquicia también se pueden encontrar en varios títulos de la compañía, como ‘Mario Kart 8 Deluxe’ y ‘Super Smash Bros. Ultimate’.