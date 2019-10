'The Last of Us Parte II' presenta su nuevo vídeo

The Last of Us II, el esperado videojuego de PlayStation 4, y el más ambicioso desarrollado por el estudio estadounidense Naughty Dog, desvela una pequeña parte de su potencial con un clip de vídeo promocional que nos muestra la producción entre bastidores. Completamente doblado con voces al castellano, el vídeo, que cuenta con la presencia de Neil Druckmann (director del juego), Anthony Newman (codirector), Halley Gross (directora narrativa) y Kurt Margenau (codirector), narra detalles muy interesantes de la demo que se pudo ver el pasado 25 de septiembre en el evento de presentación.

La demo mostrada muestra la historia en un pequeño asentamiento llamado Jackson, 25 años después de desatarse la pandemia y cinco después de los acontecimientos ocurridos en el primer The Last of Us. Ellie, que ahora cuenta 19 años, patrulla las afueras de la comunidad enfrentándose a diferentes peligros con Dina, su mejor amiga, y con la que también tiene un romance subyacente. Según el director del juego, se quiso poner especial énfasis en estos peligros. "Queríamos hacer a los enemigos más amenazantes para aumentar la tensión. Todos son más peligrosos, incluso los corredores de nivel más bajo", explica Druckmann. Además, destaca la diferencia entre personajes, con la presencia de una Dina más efectiva en combate y una Ellie más ágil. "Queríamos a una Ellie más ágil para conseguir un gameplay más real, con puzles y entornos verticales más rápidos y diferentes", añade.

En este sentido, la jugabilidad incluye una nueva mecánica, denominada escabullirse, que permite a Ellie saltar, esquivar, arrastrarse, pasar por sitios estrechos y que, además de integrarse en el combate, lo hace en la historia. Según Newman, las armas cobrarán especial importancia, tanto en el apartado de mejoras como a la hora de sobrevivir, así como el sistema de mejoras del jugador. "Hemos querido poner especial énfasis en mejorar las armas para que los jugadores pudieran verlas e interactuar con ellas. (...) También hemos reformado por completo el sistema de mejoras de jugador, por las que puedes aprender creaciones nuevas y aprender habilidades que harán sentir diferente al personaje. El sistema de mejoras permitirá crear una Ellie distinta según el tipo de jugador", comenta.

En la segunda parte de la demo, se puede ver a Ellie en lSeattle enfrentándose a una milicia, llamada WLF, que ha tomado la ciudad. También se presentan nuevos tipos de enemigos, como los perros -que ayudan y acompañan a los enemigos humanos-, los Shambler, unos contrincantes grandes, tipo tanque, que persiguen al jugador y explotan dejando una nube permanentemente corrosiva; o los Acechadores, que pueden esconderse y huir.

Estos nuevos enemigos acompañarán a los clásicos peligros del primer The Last of Us, sin embargo, y en palabras de Neil Druckmann, los humanos serán "más amenazantes" y "tendrán su propio nombre". Siguiendo con esta aclaración, la directora narrativa del juego explica que "para respetar el impacto de la violencia" todos los jugadores deberán cuidarse todas las personas que aparecen en el título, porque "en The Last of Us Parte II nadie es un héroe."

The Last of Us Parte II se lanzará en PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro el próximo 21 de febrero de 2020.