Tráiler de juego de 'Wolfenstein: Youngblood'

Arkane Studios y Bethesda nos catapultan a la dimensión distópica de Wolfenstein con un nuevo tráiler y la confirmación del 26 de julio de 2019 como fecha de lanzamiento de Wolfenstein: Youngblood, el primer juego cooperativo moderno de la serie para PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch.

Youngblood nos lleva atrás en el tiempo (junto a un amigo o la IA) al París de los años 80, casi 20 años después de la segunda revolución estadounidense desatada por B. J. Blazkowicz en The New Colossus, en el papel de una de las hijas gemelas de B. J. Blazkowicz, Jess o Soph, para acabar con los nazis mientras buscan a su padre desaparecido.

Con la fecha de lanzamiento establecida, no puede faltar la revelación de las ediciones que se pondrán a la venta y los incentivos de reserva. Además del formato físico estándar y la descarga digital, la entrega contará con una Deluxe Edition, que incluirá el denominado Buddy Pass, un pase que permitirá a su propietario unirse a un amigo, incluso si éste no tiene el juego. Los propietarios podrán proporcionar su Pass a un amigo cada vez, permitiéndole descargar y jugar gratis, siempre y cuando lo hagan junto al propietario. La edición también incluye varios extras estéticos, como el Cyborg Skin Pack, que proporciona a las hermanas versiones de aleación de titanio de sus trajes potenciadores, armas, cuchillos de combate y hachas.

En el capítulo de incentivos, aquellos que reserven Youngblood recibirán extras los estéticos del Wolfenstein: Youngblood Legacy Pack, con algunos de los trajes y armas de B. J. pertenecientes a la franquicia, entre los que se incluye el traje potenciador de chaqueta de Wolfenstein II: The New Colossus; el traje potenciador del Ejército de los EE. UU. de B. J.; la tubería de Wolfenstein: The Old Blood; el cuchillo de Wolfenstein: The Old Blood y un conjunto de diseños de la Segunda Guerra Mundial para todas las armas a distancia.