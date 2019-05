'Travis Strikes Again: No More Heroes' confirma ediciones para PS4 y PC

GrassHopper Manufacture, el grupo de desarrollo japones liderado por el conocido Goichi Suda, ha anunciado que Travis Strikes Again: No More Heroes, hasta ahora un título exclusivo para Nintendo Switch, también llegará a PlayStation 4 y PC Steam. Para los no iniciados, la entrega es un spin-off de la franquicia No More Heroes que se establece varios años después del final del segundo capítulo. Todo comienza cuando Bad Man, padre de Bad Girl, aparece en la puerta de Travis Touchdown con la intención de vengar a su hija.

El argumento, sin duda, no es más que un pretexto interesante que anima a los jugadores a explorar seis mundos virtuales que son profundamente diferentes entre sí, desde acción pura hasta rompecabezas, cada uno de ellos con un jefe único de final de nivel. También puedes optar por hacerte pasar por Travis (que lucha con Katana) o Bad Man (con un bate), o participar en el modo cooperativo para dos jugadores.GrassHopper Manufacture, desafortunadamente, no ha proporcionado datos sobre las características específicas de las ediciones, ni un plazo de lanzamiento para su comercialización en PC y PlayStation 4. Quizá haya que esperar al próximo E3 2019, donde además de la fecha, cobra fuerza la posible presentación de No More Heroes 3. Mientras tanto, puedes seguir disfrutando en Nintendo Switch de Travis Strikes Again: No More Heroes, que precisamente ha recibido interesantes contenidos postlanzamiento, como un modo New Game Plus y más personajes. El juego está disponible desde enero de este año.