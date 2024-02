Undisputed: el videojuego de boxeo en acceso anticipado añade el prometido modo campaña

‘Undisputed’, el primer “gran título de boxeo” de la última década, pretende convertirse en la experiencia pugilística más auténtica hasta la fecha y, para lograrlo, lleva en fase de “Acceso Anticipado” en PC desde el 31 de enero de 2023 con la promesa de un revolucionario sistema de piernas, una profunda estrategia y una aventura visual asombrosa.

Precisamente esta modalidad es la que estrena el proyecto deportivo en su siguiente etapa.

El modo permitirá a los jugadores crear su propio boxeador con la incorporación de un creador de personajes y elegir su camino hacia la gloria, enfrentándole a algunas de las mayores figuras de la historia del boxeo, como Tyson Fury, Canelo Álvarez, Oleksandr Usyk, Katie Taylor y muchos más.

Entre sus características destaca la posibilidad de crear nuestro propio boxeador, hombre o mujer y las opciones para personalizarlo, desde el peinado hasta la masa corporal (que determinará su categoría), ropa y estilos de lucha.

The Career Mode and Character Creator Update, our 7th and final update in early access, is now live on Steam! #BecomeUndisputed 🥊The update also includes fighter select customisation, new flat-footed movement, and more! Patch Notes: https://t.co/Pak7mDs8rZ pic.twitter.com/GwT6ME7Oc6