Worldless: el atractivo videojuego de plataformas creado en España anuncia planes de estreno

El desarrollador español Noname Studios, bajo el amparo de Thunderful y Coatsink, trabaja en la puesta de largo de ‘Worldless’, su apuesta para PC, Xbox, PlayStation y Switch, que estará disponible desde el próximo 21 de noviembre.

Tal y como comenta el equipo con base en Barcelona, fundado por David Sánchez (director de producción y de negocio), Joel Roset (director creativo y de animación) y Carlos Moreno (director técnico), el proyecto nació con la intención de conectar a los jugadores a través de títulos con una estética característica que se permite dar una vuelta a las mecánicas de juego más estereotipadas.

Desde su nacimiento, el equipo ha trabajado completamente de modo remoto, algo que demuestra cómo estos equipos (bien estructurados) son capaces de funcionar en la construcción de experiencias extraordinarias.

En la actualidad, la forja digital de la ciudad condal está compuesta por siete artesanos, incluidos los 3 fundadores originales, con el objetivo de crecer en base a políticas que incentiven la diversidad cultural y de género, donde los creadores puedan expresarse y “contribuir a crear juegos extraordinarios”, manteniendo al mismo tiempo un equilibrio adecuado entre la vida laboral y personal.

‘Worldless’ es una aventura de plataformas en 2D que ofrece una mezcla de metroidvania, combate de acción por turnos y mejoras de corte RPG.

