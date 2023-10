Descubrimos en exclusiva dos cartas de Brecha Paradójica, la nueva expansión del JCC Pokémon

Tanto si eres conocedor de juegos de Cartas Coleccionables, como si no, seguro que estás al tanto de que el estreno de una nueva expansión supone una revolución para el universo de jugadores: se añaden nuevas cartas, se incrementan las posibilidades, y, sobre todo, llegan habilidades que revolucionan el título tanto en su versión física como en torneos en todo el mundo.

Pues bien, la revolución llega el próximo 3 de noviembre con el lanzamiento de Escarlata y Púrpura-Brecha Paradójica, la próxima expansión del exitoso Juego de Cartas. Inspirada en los Pokémon Paradoja de los videojuegos ‘Pokémon Escarlata’ y ‘Pokémon Púrpura’, esta expansión introducirá a los Pokémon y cartas de Entrenador del pasado y del futuro, tal y como se presentó durante el Campeonato Mundial Pokémon 2023.

Los Pokémon del pasado encarnan la potencia y la resistencia, infligen gran cantidad de daño gracias a sus ataques directos y normalmente suelen ser más difíciles de dejar Fuera de Combate. Por su parte, los Pokémon del futuro hacen uso de la técnica y la velocidad, y suelen tener ataques y habilidades con resultados adicionales que permiten dedicar maniobras y planeamientos elaborados. Ahora viene lo interesante, ya que desde Pokémon Company International nos han facilitado el aspecto en exclusiva de dos cartas. No te las pierdas:

La primera corresponde a Zacian, un Pokémon guerrero legendario tipo hada. En esta forma, capaz de cortar cualquier cosa, es temido y respetado y se le conoce como la Regia Espada Silvana. Con ‘Rugido Férreo’, podrás unir 1 carta básica de energía de tu pila de descartes a uno de tus Pokémon en Banca, mientras que con ‘Cuchilla Osada’, durante tu próximo turno este Pokémon no puede atacar.

El segundo es el imponente Yveltal, un Pokémon siniestro/volador que cuando su vida se extingue, tiene la capacidad de absorber la vitalidad de los seres vivos y regresar a su forma de crisálida. Con ‘Atajar’, si el Pokémon activo de tu rival es un Pokémon Evolución, este ataque hace 60 puntos de daño más. Por su parte ‘Filo Siniestro’ descarta 1 energía de este Pokémon.

En la nueva expansión Brecha Paradójica también regresarán las Máquinas Técnicas, que aparecerán en forma de nuevas cartas de Herramienta y permitirán acceder a un nuevo ataque cuando están unidas a un Pokémon. Mientras se van desvelando nuevas cartas, repasamos algunas dignas de mención que estarán disponibles:

13 Pokémon ex y 7 Pokémon ex Teracristal; 15 cartas de Pokémon y de Partidario de rareza Rara Ilustración Especial; 34 Pokémon de rareza Rara Ilustración; 7 cartas de rareza Rara Híper doradas y grabadas en relieve, así como 28 cartas de Pokémon ex y de Partidario de rareza Rara Ultra con ilustraciones expandidas y grabadas en relieve.

Además, antes del lanzamiento de la versión física, todos los Entrenadores podrán jugar en formato digital mediante la aplicación JCC Pokémon Live, disponible para dispositivos iOS, Android, macOS y Windows a partir del 2 de noviembre de 2023. Al iniciar sesión en la aplicación, los Entrenadores podrán coleccionar y combatir con los nuevos Pokémon del pasado y del futuro, así como recibir bonus dentro del juego.