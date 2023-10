Hunt: Showdown trae nuevas recompensas y retos que lo cambian todo con el evento Marea de Corrupción

‘Hunt: Showdown’, el videojuego competitivo de cazarrecompensas ambientado en la Luisiana de 1895, recibe una auténtica infestación en ‘Marea de Corrupción’, que incorpora al pantano funciones que cambian las reglas del juego y, con ello, se abre la oportunidad de recibir cantidad recompensas, entre ellas dos nuevos cazadores y armas legendarias, equipamiento, además de un nuevo consumible explosivo: el escarabajo de fuego.

Con el paquete de contenido, el equipo del título de supervivencia en primera persona basado en enfrentamientos con una mezcla de elementos PvP (Jugador Contra Jugador) y PvE (Jugador Contra el Entorno), pone en escena una línea argumental inédita que continúa exactamente donde finaliza ‘Marea Umbría’.

Además, los cazadores podrán jurar nuevos pactos que tienen su propio conjunto de rasgos. Así, a medida que los jugadores acumulen puntos de evento, podrán probar la nueva condición excepcional “Infierno sombrío”, que hace arder varias zonas del pantano en los mapas nocturnos.

Tide of Corruption has arrived! 🌊Our latest Live Event begins NOW! Experience the new Wildcard Contract, pledge to a Pact to gain unique Traits, and face the challenges that await you in the bayou head-on!Find out more about the event - https://t.co/GaChE29fqG pic.twitter.com/FJJGwztBAF