Puigdemont ve posible ser investido en segunda vuelta y no pactará con PSC, PP, Vox ni AC

El candidato de Junts+ a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, ha asegurado que ve opciones para ser investido en segunda votación como presidente, posibilidad que no cree que tenga el candidato del PSC, Salvador Illa, con el que ha descartado negociar, junto con PP, Vox y Aliança Catalana (AC)."Si al final Catalunya debe tener una investidura de un presidente de la Generalitat en segunda votación, creo que nosotros tenemos opciones de poder superar esta investidura. Yo creo que esta opción no la tiene el candidato Illa", ha sostenido en una entrevista de Europa Press.

No ve posibilidad de que Illa consiga mayoría absoluta porque necesitará pactar con ERC y los Comuns, o bien presentarse a la investidura sin tener los apoyos garantizados "y esperar a ver si suena la flauta y el PP, en una de esas cosas que dicen que son casuales y no tienen nada de casual, le acaba regalando los votos".

Según Puigdemont, esto es lo que pasó con el ahora alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), en su investidura, pero vería "catastrófico" que se repitiera para alcanzar la Generalitat.

Al preguntársele si Junts podría apoyar al candidato socialista, ha respondido que sería contradictorio y que no tendría sentido apoyar a quien quiere "resolver los problemas de los catalanes pactando con el PP".

Tripartito, "No lo han desmentido"

En su opinión, Illa no tiene más remedio que gobernar con ERC y con los Comuns y acordar un tripartito, que no ha negado ninguna de las partes, dice: "No lo han desmentido. Yo sí desmiento abiertamente que pueda haber un Govern con los socialistas".

Ha descartado negociar su posible investidura y el programa de gobierno con PP, Vox y AC, pero apunta a que haya rivales políticos interesados en situar en el Parlament a partidos que aún no tienen representación, en referencia a AC, el partido de Sílvia Orriols.

A su juicio, esto ocurrió con el PDeCAT en las elecciones catalanas de 2021, que obtuvo 77.000 votos e impidió que Junts fuera "la fuerza ganadora del independentismo y poder proponer una presidencia de la Generalitat".

Advertencia

Al preguntársele si aceptará los votos de AC para ser investido, ha contestado explícitamente que no y ha rechazado hablar de ellos pese a que Illa tenga "mucho interés en hacer grande este fenómeno"."Yo le diría al señor Illa que mire lo que le pasó al señor Mitterrand y al Partido Socialista de Francia cuando jugó precisamente con esto", ha advertido.

Unidad

Ha hecho hincapié en recuperar la unidad independentista y se ha comprometido a "cambiar en positivo" la relación que tienen con ERC, a trabajar codo con codo y a reforzar la confianza y el respeto mutuo, aunque admite que no será fácil.

A Puigdemont no le interesa esta unión "si la unidad es para ocupar sillas", pero hará todos los esfuerzos necesarios si es para sacar adelante lo que empezaron en 2017 y en beneficio de Catalunya.

Augura un Govern en Coalición

Puigdemont prevé que haya mucha abstención, augura que el próximo presidente catalán deberá gobernar en coalición, y cree que Junts está recuperando mucho voto procedente del PDeCAT y de otras formaciones.

Preguntado por el apoyo a su candidatura que explicitó el expresidente Jordi Pujol, ha dicho que le emocionó que le apoyara alguien que es un "referente político" para él y una persona con una larga trayectoria al servicio de Catalunya.

Pujol

Que me expresara su apoyo fue un regalo muy bonito, precioso, que le quiero agradecer por lo que representa", ha subrayado Puigdemont.

Además, ha dicho que descarta optar a un cargo orgánico en Junts, como el de la presidencia del partido, actualmente en manos de Laura Borràs.

Ve prematuro hablar de la estructura del Govern que lideraría o sobre si Anna Navarro y Josep Rull serían consellers, pero ha garantizado que incorporará independientes, también en perfiles técnicos de la administración, para priorizar a quienes sean "buenos profesionales".

Pegasus

El candidato, que fue una de las víctimas del espionaje con Pegasus en su teléfono móvil, ha pedido tomar "medidas drásticas" para prohibir estos programas, y ha precisado que toma precauciones, nunca suficientes --ha dicho--, pero que eso no le condiciona su vida."Sé que estoy expuesto a cualquier cosa, con mi familia incluida, y mi mujer también, porque la espiaron con Pegasus, pero si el objetivo que tienen es asustarnos, no lo conseguirán", ha asegurado.