Red Dead Online: doble de recompensas, el terrorífico regreso del Pase de Halloween 2 y más

Si te encuentras entre los jugadores de ‘Red Dead Online’ presta atención, porque a medida que se acerque Halloween podrás sacar mucho provecho a la frontera. Además, regresa el Pase de Halloween 2, que ofrece la posibilidad de ganar máscaras, ropa y accesorios por tiempo limitado.

Todo lo anterior se justifica sobre una serie de inquietantes informaciones que señalan una conjunción de fuerzas oscuras sobre la frontera. Es decir, que se acerca Halloween y, con él, oportunidades para ganar bonificaciones por mantener a raya a seres malévolos.

Halloween hits the frontier in Red Dead Online with Double Rewards on All Hallow’s Call to Arms.Plus Collector Bonuses, the Return of The Halloween Pass 2, and more: https://t.co/sYiEujDQhi pic.twitter.com/J5UfJGBUPx