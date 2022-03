El nuevo capitulo de la serie golf del PGA Tour no llegará a las tiendas en 2022

Electronic Arts ha anunciado que el nuevo capítulo de la serie de golf del ‘PGA Tour’ no llegará a tiempo para cumplir con las expectativas depositadas en la entrega llamada a resucitar la franquicia y abrir el camino a la prestigiosa serie en la actual generación de sistemas. Así, ‘PGA Tour’, originalmente programado para debutar entre marzo y junio de 2022, se pospone oficialmente para el próximo año con un triste anuncio en redes sociales que no se acompaña de ninguna explicación.

El título que debería llegar a los comercios en primavera de este año, presume de ser el único en contar con los cuatro grandes campeonatos de la categoría: Torneo de Maestros, Campeonato de la PGA, Campeonato Abierto de Estados Unidos y el Campeonato Abierto Británico. También se prometían otros eventos como el Campeonato de The Players y los Playoffs de la FedExCup.

El videojuego también anticipa tutoriales y retos de entrenamiento diseñados en colaboración con departamentos de educación y desarrollo de atletas, que enseñarán habilidades no sólo en el videojuego, sino también en el mundo real. De hecho, el nuevo ‘PGA Tour’ representaba el resurgimiento de la serie después de una pausa que se remonta a 2015, cuando el desarrollador estrenó ‘Rory McIlroy PGA Tour’, un título volcado en su representación gráfica pero escaso en desafíos y funciones.

La serie de golf debutó en 1990, pero no fue hasta la firma de un potente acuerdo de colaboración con Tiger Woods en 1998, que se tradujo en el estreno de ‘Tiger Woods 99 PGA Tour Golf’, cuando la franquicia alcanzó sus mayores cotas de éxito. La comunión entre el mediático deportista y Electronic Arts duró hasta 2013, lo que marcó el último lanzamiento oficial de la franquicia.

El aplazamiento del juego brinda a los constructores de la “nueva” serie deportiva un año adicional para trabajar en el título. No obstante, aunque la compañía no acierta escondiendo los motivos de la decisión, es muy probable que se haya tomado como medida para garantizar que el regreso de la serie ‘PGA Tour’ se ajuste a la revolución prometida. Las nuevas estimaciones apuntan que el lanzamiento oficial tendrá lugar coincidiendo con el US Masters 2023, que se lleva a cabo entre el 6 y el 9 de abril en el Augusta National Golf Club.