El clásico Alone in the Dark refuerza su apuesta por el género de terror

Pieces Interactive y THQ Nordic han estrenado novedades relacionadas con la revitalización de su franquicia Alone in the Dark. El juego, considerado como uno de los padres del género de terror de supervivencia se estrenaba en exclusiva para PC hace unos cuantos lustros. Tras años vagando por el desierto, la entrega promete estar preparada para su estreno el próximo 25 de octubre en plataformas de actual generación, es decir, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC con el compromiso de mantenerse fiel a las raíces de la franquicia.

Solo en la oscuridad

Bajo la leyenda: “¿Alguna vez te has preguntado qué acecha en la oscuridad?” la desarrolladora ha estrenado un pequeño teaser tráiler donde desvela algunos de los horrores que los jugadores encontrarán en la entrega, uno de ellos, el Hombre Oscuro. Protagonizado por los conocidos Edward Carnby y Emily Hartwood, el título presume de una historia completamente original, pero con ubicaciones, personajes y otros elementos, como sus históricos Easter Eggs clásicos de la franquicia. Con estas premisas, el juego debería combinar los clásicos elementos del género de terror de supervivencia con las particularidades de la tecnología moderna.

Para la ocasión, la propuesta está siendo creada por Mikael Hedberg, escritor de Amnesia: The Dark Descent y SOMA, en colaboración con el diseñador de monstruos Gyu Davis, colaborador habitual del reconocido Guillermo del Toro.

Sinopsis

“En el sur de Estados Unidos en la década de 1920, el tío de Emily Hartwood desaparece. En compañía del detective privado Edward Carnby, se embarcan en un viaje a la residencia Derceto, un hogar para pacientes con problemas mentales donde acecha algo perverso. Te encontrarás con mundos aterradores, aldeanos extraños y monstruos peligrosos para desentrañar un complot.” Este escenario promete ser un mundo donde lo habitual se encuentra con lo surrealista. Recuerda, no digas su nombre, siempre está escuchando…