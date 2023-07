Tencent se convierte en el principal accionista de Techland, creadores de Dying Light

Los máximos responsables de Techland, desarrolladora de franquicias como ‘Call of Juarez’ o ‘Dying Light’ confirman a través de un comunicado que la mayoría de su accionariado ha sido adquirido por el gigante chino Tencent. Según Pawel Marchewka, uno de los fundadores del estudio establecido en 1991, la empresa conservará su libertad creativa y los derechos de propiedad intelectual después de la adquisición.Su próximo videojuego de mundo abierto progresa bien

Marchewka, que continuará ejerciendo como director ejecutivo del estudio explica la decisión en estos términos: “Soñamos con convertir Dying Light en la mejor experiencia de juego de zombis de todo el mundo, brindándoles múltiples aventuras increíbles y ampliando los límites de los modos solo y en línea a un nivel completamente nuevo”.

También aseguró que su próximo videojuego de rol de mundo abierto está progresando bien y que la asociación con Tencent les permitirá alcanzar sus objetivos con más facilidad. “Nos hemos dado cuenta que los mejores y más audaces sueños solo se pueden lograr trabajando codo con codo con amigos de ideas afines y socios fuertes que comparten la misma visión, pasión y están dispuestos a respaldarlos con sus conocimientos, experiencia y capacidades”.

El CEO del desarrollador con sede en Ostrów Wielkopolski (Polonia), explica que la corporación china ha sido elegida como asociada por varios factores paralelos a la inyección económica, como, por ejemplo, su amplia experiencia en grandes nombres de la industria. Sus ejecutivos aseguran que Tencent ya ha demostrado que tiene los recursos necesarios para que los estudios “alcancen nuevas alturas”, respetando su forma de trabajar. “Retendremos la propiedad intelectual completa de nuestras IP, conservaremos la libertad creativa y continuaremos operando de la manera que creemos que es correcta”, agrega el comunicado emitido por el fundador del equipo.

Get ready to explore new horizons of Dying Light 2 world TOMORROW!An incredible crossover event is headed your way, bringing together two iconic universes for an unforgettable experience. Mark your calendars and join us on this thrilling journey!🔗 : https://t.co/lscva6PVfi pic.twitter.com/tLornAuStm