Los desarrolladores de 'Wasteland 3' usarán Unreal Engine 5 en su próximo juego

Desde las oficinas de InXile Entertainment se anuncia un nuevo proyecto a cargo del estudio afincado en Newport Beach, California. A priori, se trata de un RPG de próxima generación que utilizará el motor gráfico Unreal Engine 5, revelado recientemente por Epic Games.

El juego comenzará su producción una vez superado el lanzamiento de Wasteland 3, pero Brian Fargo, CEO de InXile y uno de los diseñadores de juegos más respetados del género, anticipa el proyecto. "Tenemos muchas cuestiones sobre nuestro próximo juego de rol y podemos confirmar que usará Unreal Engine 5", aseguraba Fargo en redes sociales.

Thank you. We’re excited to share more, although it’ll be a while. Focusing on finishing Wasteland 3 and getting it into people’s hands on Aug. 28. We will indeed be using Unreal Engine 5 for our next project.