SUCESOS
El bebé encontrado en un portal de Sevilla tenía restos del cordón umbilical

John Carpenter’s Toxic Commando, el shooter cooperativo de zombis con estética ochentera, saldrá el 12 de marzo de 2026

Videojuegos

El título desarrollado por Saber Interactive y publicado por Focus Entertainment se publica en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC

Marathon, el nuevo título de Bungie de extracción y supervivencia, estará disponible en marzo de 2026

El título destila una estética ochentera muy convincente.
El título destila una estética ochentera muy convincente.
Norberto López

17 de diciembre 2025 - 14:55

El esperado shooter cooperativo de acción y terror John Carpenter’s Toxic Commando ya tiene fecha oficial de lanzamiento. El título desarrollado por Saber Interactive y publicado por Focus Entertainment llegará el 12 de marzo de 2026 a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, y lo hará cargado de zombis, humor salvaje y una estética ochentera que rinde homenaje a las peores pesadillas del legendario cineasta.

El anuncio tuvo lugar durante The Game Awards, donde se presentó un nuevo tráiler repleto de sangre, criaturas grotescas y acción descontrolada que dejó claro el tono del juego: cero cerebro, cero frenos y cero filtro.

La historia nos traslada a un futuro no muy lejano, donde un experimento para extraer energía del núcleo de la Tierra sale horriblemente mal. El resultado es un planeta convertido en un lodazal tóxico y la humanidad transformada en abominaciones no-muertas. Ante el desastre, el responsable del experimento idea un plan para arreglarlo todo contratando a un grupo de mercenarios. El problema es que los verdaderamente buenos son demasiado caros, así que la misión recae en el equipo menos indicado para salvar el mundo: los Toxic Commando.

John Carpenter’s Toxic Commando está diseñado para disfrutarse en compañía. El juego permite formar equipo con hasta 4 jugadores y cuenta con cross-play completo entre PC y consolas, facilitando que nadie se quede fuera de la masacre. A lo largo de mapas semiabiertos, los jugadores deberán recorrer páramos infestados de monstruos, enfrentarse al temible Dios del Lodo y sobrevivir a oleadas de enemigos que “nunca debieron existir”. La cooperación no es una opción: es la única forma de seguir con vida.

El combate es tan exagerado como variado. Los jugadores podrán desatar el caos utilizando todo tipo de pistolas y armas de fuego, granadas, habilidades especiales y armas cuerpo a cuerpo como catanas malditas, además de vehículos con los que aplastar hordas de enemigos sólo por diversión. Coordinar disparos, combinar habilidades y usar el entorno será clave cuando las monstruosidades mutantes ataquen desde todos los ángulos.

El juego contará con dos ediciones disponibles para reserva anticipada en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam y Epic Games Store. La Edición Estándar incluye el juego base y el DLC gratuito Leon’s Secret Stash como incentivo por la reserva anticipada. Por su parte, la Edición Blood añade el Bloody Pass, que incorpora dos DLC post-lanzamiento con skins únicas para cada personaje, nuevas armas y vehículos, un pack cosmético dorado para armas, un hechizo adicional y una skin extra por personaje.

Tras su lanzamiento, John Carpenter’s Toxic Commando seguirá ampliando su contenido con actualizaciones gratuitas para todos los jugadores, que incluirán nuevas misiones, enemigos, armas y vehículos. Porque en este apocalipsis viscoso, los zombis nunca descansan.

El caos comenzará oficialmente el 12 de marzo de 2026 en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Las reservas ya están disponibles para quienes quieran estar listos antes de que los no-muertos infecten el mundo.

También te puede interesar

Lo último

stats